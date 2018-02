Europe : Les Bourses européennes en baisse dans un marché calme

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont manqué d'entrain lundi, finissant toutes en baisse après leurs récentes hausses, dans un marché calme en l'absence des investisseurs américains et chinois.

"Les marchés boursiers européens évoluent en ordre dispersé (...) alors que l'absence de nouvelles macroéconomiques majeures ont laissé certains investisseurs en manque d'inspiration", a commenté dans une note David Madden, analyste chez CMC Markets.

La fermeture des marchés américains pour la "journée des présidents" ainsi que des marchés de Hong Kong et de Chine continentale en raison du Nouvel an chinois, expliquait le peu d'activité.

L'Eurstoxx 50 a cédé 0,55%.

A la Bourse de Paris, le CAC 40 a clôturé en repli de 0,48% à 5.256,18 points.

Casino a gagné 0,55% à 46,01 euros. Sous le coup d'une baisse de recommandation du Crédit Suisse à "sous-performance" contre "neutre" auparavant, Worldline, filiale d'Atos, a cédé 5,30% à 42,50 euros.

Sopra Steria a lâché 2,60% à 149,8 euros. Euronext a reculé de 0,47% à 53,85 euros et M6 a perdu 0,80% à 22,32 euros.

Schneider Electric, qui détiendra 70,69% du capital de l'éditeur français de logiciels IGE+XAO à l'issue d'une offre publique d'achat, a reculé de 0,36% à 71,90 euros.

Des valeurs du secteur banques et assurances profitaient un tant soit peu de la légère tension des taux longs obligataires. Crédit Agricole gagnait 0,33% à 13,67 euros. Axa avançait de 0,38% à 25,32 euros.

Londres a fini en repli de 0,64%, l'indice FTSE-100 cédant 47,04 points à 7.247,66 points, reprenant son souffle après trois jours de hausse.

La journée a été marquée par la chute du spécialiste de produits d'hygiène Reckitt Benckiser (-7,51% à 6.075,00 pence).

Le secteur minier a pesé sur la tendance sur fond de baisse des cours. BHP Billiton a perdu 0,98% à 1.562,00 pence et Rio Tinto 1,15% à 4.055,00 pence, tandis que les spécialistes de l'or ont souffert à l'image de Fresnillo (-2,79% à 1.361,00 pence) et Randgold (-2,63% à 6.140,00 pence).

Les valeurs bancaires ont résisté, au début d'une semaine qui les verra toutes annoncer leurs résultats annuels. Barclays a gagné 0,47% à 201,00 pence, Lloyds Banking Group 0,32% à 67,95 pence et RBS 0,07% à 275,60 pence.

A la Bourse de Francfort, l'indice Dax a reculé de 66,36 points à 12.385,60 points (- 0,53%) tandis que le MDax a perdu 0,52% à 26.053,60 points.

L'énergéticien RWE a connu la meilleure performance du Dax en gagnant 2,42% à 16,32 euros.

Deutsche Bank a grimpé de 2,10% à 13,19 euros.

Siemens a subi un repli de 0,29% à 110,86 euros. Daimler a abandonné 2,06% à 71,01 euros.

En queue d'indice, le chimiste Linde a perdu 2,55% à 181,55 euros.

L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a cédé 0,66% à 528,76 points.

A la baisse, le groupe de médias et télécoms européen Altice a perdu 2,79% à 7,95 euros et le chimiste et pétrolier Vopak a chuté de 2,53% à 38,20 euros.

A la hausse, le groupe de forage pétrolier et gazier SBM a gagné 1,82% à 13,72 euros, et le sidérurgiste Arcelor Mittal a pris 1,27% à 28,79 euros.

Bruxelles a cédé 0,48%, le Bel-20 clôturant à 3.922,46 points.

Le groupe de métallurgie Bekaert a fini en progression de 1,63% à 37,30 euros.

Le groupe minier Umicore a abandonné plus de 2% (-2,12%) à 46,08 euros, tandis que le groupe de chimie UCB a perdu 1,65% à 66,58 euros.

Ontex (produits d'hygiène personnelle) a reculé de 1,46% à 25,58 euros.

Milan a terminé en baisse, l'indice FTSE Mib perdant 1% à 22.569 points.

Tenaris a avancé de 3,03% à 13,585 euros, suivi de Banco BPM, +0,70% à 3,0375 euros et de Campari, +0,56% à 6,245 euros.

Ferrari a subi la plus forte baisse, -2,19% à 102,7 euros, suivi de CNH Industrial, -2,15% à 11,375 euros et de Mediaset Spa, -2,03% à 3,179 euros.

La Bourse suisse a replongé dans le rouge, plombé par les poids lourds de la cote, l'indice SMI perdant 0,87% à 8.908,65 points.

Les trois titres des assureurs sont les seuls à avoir gardé la tête hors de l'eau.

Le géant suisse de la réassurance Swiss Re a gagné 0,70% à 95,06 CHF, à la suite d'un article du Financial Times qui évoque une possible prise de participation de 20% à 30% du conglomérat japonais Softbank.

Dans son sillage, Swiss Life a progressé de 1,34% (340,03 CHF) et Zurich Insurance de 0,16% (308,70 CHF).

Toutes les autres valeurs du SMI ont fini dans le rouge. Le groupe suisse de chimie de spécialités Sika a plongé de 1,86% à 7.630,00 CHF.

Le laboratoire Novartis a perdu 1,39% (79,68 CHF) et son concurrent Roche 1,04% (223,15 CHF). Nestlé a reculé de 1,03% à 74,96 CHF.

L'horloger Swatch s'est replié de 1,69% (408,20 CHF), son concurrent Richemont, numéro deux mondial du luxe, reculant de 1,19% (84,60 CHF).

Côté bancaires, Credit Suisse a perdu 0,26% (17,33 CHF), UBS 0,42% (17,72 CHF) et la banque de gestion privée Julius Baer 0,84% (61,28 CHF).

L'IBEX 35 Madrid a concédé 0,26% à 9.806,2 points au terme d'une séance sans direction claire.

L'aciériste Acerinox a connu la plus forte hausse, grimpant de 5,50% à 11,71 euros, en réaction à des menaces de sanctions américaines sur les importations d'acier, notamment de Chine.

Dans le secteur de l'énergie, Iberdrola a lâché 0,26% à 6,11 euros et Gas Natural 0,65% à 18,33 euros. La compagnie pétrolière Repsol a elle pris 0,47% à 13,96 euros.

Les deux principales banques ont terminé en léger repli, Banco Santander de 0,50% à 5,59 euros et BBVA de 0,52% à 7,02 euros. CaixaBank, à l'inverse, a progressé de 1,22% à 4,07 euros et Bankia de 0,64% à 3,94 euros.

Inditex (Zara) a perdu 0,60% à 26,66 euros.

A Lisbonne, le PSI 20 a abandonné 1,27% à 5.435,65 points.

Pharol a cédé 3,88% à 0,223 euros et BCP 3,57% à 0,2945 euro.

En hausse Novabase a gagné 1,68% à 3,03 euros et Semapa 0,67% à 18,12 euros.

