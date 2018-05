Europe : Les Bourses européennes oublient pour l'heure les tensions internationales

Francfort (awp/afp) - Portées par l'euro faible et les bilans d'entreprises, les Bourses européennes pourraient renouer la semaine prochaine avec les craintes géopolitiques et resteront suspendues à la politique italienne et aux dossiers iranien et nord-coréen.

A Londres, le FTSE-100 a signé jeudi un nouveau sommet historique en clôture, tandis que le CAC 40 a atteint à Paris son point le plus haut depuis 2007, et le Dax a largement dépassé le seuil technique des 13.000 points à Francfort.

"Le taux de change de l'euro reste un marqueur important pour les investisseurs et les entreprises de la zone euro", commente auprès de l'AFP Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

La monnaie unique valait vendredi 1,18 dollar, contre 1,20 dollar lundi, sur fond d'interrogations sur la situation en Italie et d'une confirmation du ralentissement de l'inflation en zone euro.

"La baisse autour des niveaux de décembre 2017 par rapport au dollar américain a permis de contrebalancer les craintes de ralentissement économique dans l'Union liées aux chiffres allemands, en ouvrant la porte à un regain de compétitivité", a-t-il ajouté.

Publiée mardi, la croissance économique allemande a en effet ralenti entre janvier et mars après une année 2017 euphorique, le PIB ne progressant que de 0,3% par rapport au trimestre précédent, plombé par un recul des exportations comme des importations sur fond de tensions commerciales.

La déception a cependant été attribuée par les analystes à des facteurs temporaires mais aussi à un début de surchauffe face au manque de main d'oeuvre.

En plus de la baisse de l'euro, "la réaction calme de Wall Street aux perspectives d'une hausse des taux d'intérêt est également un élément positif" pour la place francfortoise, a commenté Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

La place londonienne s'est de son côté appuyée sur la hausse des cours du pétrole, le baril de Brent ayant dépassé un temps les 80 dollars, sur fond de craintes sur l'offre en raison des incertitudes en Iran.

- Agenda plus calme -

C'est à Londres que la semaine s'annonce la plus chargée, avec la publication de l'inflation et des ventes au détail pour avril, qui permettra de se faire une idée plus précise de l'état de l'économie après un premier trimestre morose.

La deuxième estimation de la croissance économique pour le début de l'année devrait d'ailleurs confirmer le ralentissement avec une hausse du PIB initialement mesurée à 0,1%.

Le marché suivra aussi une intervention devant la commission des finances du Parlement britannique du gouverneur de la Banque d'Angleterre.

Enfin, quelques résultats annuels seront encore au programme, notamment des magasins Marks and Spencer et de la compagnie aérienne à bas coût Ryanair, cotée à Dublin, dont l'hiver était marqué par l'annulation de milliers de vols en raison d'un problème de planning des pilotes.

En France, la semaine à venir devrait être relativement calme en terme de publications, avec notamment des enquêtes mensuelles de conjoncture dans l'industrie, le commerce de détail pour le mois de mai et l'indicateur du climat des affaires sur la même période.

En Allemagne, le Dax pourrait poursuivre sa hausse "vers des sommets records" la semaine prochaine, qui s'annonce calme en raison d'un jour férié lundi, estime M. Cutkovic.

Les investisseurs scruteront jeudi le rapport semestriel sur la stabilité financière en zone euro, publié par la BCE, ainsi que le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de l'institution, tenue le 26 avril.

Du côté des indicateurs, l'office fédéral des statistiques Destatis doit publier jeudi les chiffres du PIB détaillé, et l'institut Ifo vendredi le baromètre du moral des entrepreneurs pour le mois de mai.

afp/al