Europe : Les Bourses européennes plombées par les risques géopolitiques

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini en baisse mercredi, les investisseurs se montrant inquiets de la montée des tensions entre la Russie et les Etats-Unis dans le conflit syrien, du durcissement des relations entre ces deux pays ainsi que des risques de conflit commercial entre Washinton et Pékin.

Wall Street s'est montré plus nuancé.

Vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average reculait de 0,25% à 24.346,44 points, le Nasdaq gagnait 0,44% à 7.125,48 points, et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,12% à 2.659,97 points.

"Le marché est plus attentiste qu'effrayé car, d'expérience, aucun événement géopolitique, Brexit ou menaces coréennes par exemple, n'a justifié de vendre", a affirmé Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

Autre son de cloche en Europe: "aujourd'hui le marché pâtit des craintes des investisseurs face au regain de tensions entre Russie et Etats-Unis dans le conflit syrien", a observé auprès de l'AFP Marco Bruzzo, directeur général délégué de Mirabaud Asset Management.

"Les investisseurs redoutent une escalade et adoptent du coup une approche très prudente", a noté M. Bruzzo.

L'Eurostoxx 50 a reculé de 0,55%. .

La Bourse de Paris a fini en baisse de 0,56%.

L'indice CAC 40 a perdu 29,62 points à 5.277,94 points, dans un volume d'échanges moyen de 3,1 milliards d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,84%.

Les valeurs cycliques ont reculé nettement, à l'instar d'Airbus en recul de 3,13% à 92,43 euros, de Renault (-2,77% à 93,36 euros) ou Michelin (-1,36% à 120 euros).

Aperam a avancé de 3,14% à 40,03 euros.

TechnipFMC a profité à plein de la hausse des cours du brut, prenant 5,57% à 25,59 euros.

Le secteur du luxe a aussi été très recherché, LVMH gagnant 1,13% à 278,25 euros et Kering 1,44% à 435,50 euros.

Rémy Cointreau a perdu 4,32% à 113 euros.

Air France-KLM a fini à l'équilibre (+0,05% à 8,74 euros).

Catering International et Services (CIS) s'est apprécié pour sa part de 7,93% à 17,70 euros.

La Bourse de Londres a terminé proche de l'équilibre (-0,13%).

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a reculé de 9,61 points à 7.257,14 points, après avoir nettement progressé la veille.

La Bourse a en particulier profité du bond du géant des supermarchés Tesco (+7,18% à 225,40 pence).

D'autres valeurs de la distribution ont progressé dans son sillage, comme les supermarchés Morrisons (+1,51% à 228,80 pence) et Sainsbury's (+0,72% à 250,40 pence), les magasins Marks and Spencer (+0,19% à 265 pence) et l'enseigne d'habillement Next (+0,31% à 4.876 pence).

Parmi les titres en baisse, le groupe aérien IAG (British Airways notamment) a lâché 1,85% à 615,60 pence et la compagnie aérienne à bas coût Easyjet 1,80% à 1.609,50 pence.

La Bourse de Francfort a fini en baisse, le Dax cédant 0,83%.

L'indice vedette a reculé de 103,35 points pour finir à 12.293,97 points. Le MDax des valeurs moyennes a également terminé en baisse (-0,79% à 25.611,04 points).

Les constructeurs automobiles ont fini en baisse, BMW cédant 0,13% à 89,87 euros et Daimler 0,75% à 65,85 euros.

Dans le secteur, seul Volkswagen a été recherché (+0,92% à 173,16 euros).

Deutsche Telekom s'est envolé de 2,18% à 13,85 euros.

Chez les valeurs bancaires, Deutsche Bank a gagné 0,51% à 11,49 euros.

Lufthansa a reculé de 2,57% à 26,19 euros.

La Bourse suisse a rechuté, l'indice SMI des valeurs vedettes clôturant à 8.708,44 points, en baisse de 0,54%.

Deux titres seulement ont fini dans le vert.

Le groupe suisse Givaudan, numéro un mondial des parfums et arômes, qui avait perdu 2,44% la veille, a regagné +0,23% à 2.161,00 CHF.

Zurich Insurance a lui gagné 1,14% à 301,70 CHF.

Tous les autres titres ont terminé dans le rouge, avec en queue de peloton les deux groupes de chimie de spécialités Lonza (-2,09% à 225,20 CHF) et Sika (-2,02% à 7.265,00 CHF).

La Bourse de Madrid a clôturé en baisse de 0,28% à 9.735,80 points.

Le secteur bancaire termine en repli (Banco Santander -0,49% à 5,32 euros; BBVA -1,14% à 6,35 euros), tout comme le groupe textile Inditex (Zara) (-0,90% à 25,42 euros) et le spécialiste télécoms Telefonica (-0,33% à 8,17 euros).

Le fabricant d'éoliennes Siemens-Gamesa a enregistré la plus forte baisse (-2,41% à 13,35 euros). La plus forte hausse est revenue à Cellnex Telecom (infrastructures télécoms) (+2,88% à 23,58 euros), suivi du groupe énergétique Iberdrola (+1,76% à 6,13 euros).

La Bourse de Milan a terminé en baisse, l'indice FTSE Mib reculant de 0,69% à 23.013 points.

Moncler a réalisé la meilleure performance, gagnant 2,18% à 3,185 euros.

Suivaient Saipem (+2,08% à 3,185 euros), Tenaris (+1,73% à 14,96 euros) et Salvatore Ferragamo (+1,62% à 22,52 euros).

Exor a fermé la marche en perdant 3,19% à 58,24 euros. Telecom Italiaa reculé de 2,89% à 0,8548 euro et Mediaset de 2,73% à 3,248 euros.

La Bourse de Bruxelles est repartie à la baisse (-0,81%), l'indice Bel-20 des valeurs vedettes clôturant à 3.856,60 points.

Le fabricant d'acier inox Aperam qui a affiché la meilleure progression (+3,14% à 40,03 euros).

En revanche, dans le rouge, AB InBev, le numéro un mondial de la bière, a encore cédé 2,20% à 86,40 euros.

Le groupe belge de métallurgie Umicore a également pesé à la baisse: -2,65% à 41,90 euros.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 0,14% à 544,50 points.

A la hausse, l'assureur ASR Nederland a grimpé de 1,33% à 38,16 euros et le groupe néerlandais de télécommunications KPN a pris 1,19% à 2,46 euros.

A la baisse, le chimiste et pétrolier Vopak a perdu 3,63% à 39,25 euros et Philips Lighting a chuté de 2,10% à 30,35 euros.

Le PSI 20 de la bourse portugaise a fini dans le rouge, perdant 0,18%.

Parmi les baisses EDP Energias qui a cédé 1,62% à 3,15 euros et la banque BCP qui a reculé de 0,80% à 0,27 euro.

Ont fini dans le vert Jeronimo Martens qui a pris 1,15% à 14,48 euros et Galp Energia qui a gagné 0,75% à 16,15 euros.

bur-az/eb