Europe : Les Bourses européennes reculent, inquiètes des tensions commerciales

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, rendues nerveuses par le regain des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, au lendemain d'une séance marquée par un fort rebond.

"Alors que les investisseurs commençaient à se dire que le plus dur était passé, le président américain joue la surenchère", ont noté les analystes de Aurel BGC.

Donald Trump avait relancé l'offensive jeudi après la clôture du marché américain en menaçant d'imposer 100 milliards de dollars de nouvelles taxes douanières sur les importations chinoises.

Quelques heures plus tard Pékin a répliqué en se disant prête à "aller jusqu'au bout" d'une guerre commerciale avec les Etats-Unis.

Côté indicateurs, la parution du rapport mensuel sur le marché du travail américain n'a pas non plus rasséréné les courtiers, les créations d'emplois ayant ralenti plus que prévu en mars aux Etats-Unis.

Outre-Atlantique, la Bourse de New York creusait ses pertes à la mi-séance: vers 16h20 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 1,72% à 24.084,81 points, le Nasdaq cédait 1,12% à 6.997,04 points, et l'indice élargi S&P 500 reculait de 1,32% à 2.627,71 points.

"Les investisseurs regardent de nouveau avec inquiétude les va-et-vient entre Washington et Pékin", a relevé Art Hogan de Wunderlich Securities.

L'Eurostoxx 50 a reculé de 0,64%.

Le CAC 40 de la Bourse de Paris a perdu 0,35% à 5.258,24 points, dans un volume d'échanges limité de 3 milliards d'euros.

Vivendi a cédé 0,60% à 21,41 euros après avoir dévoilé sa liste de dix candidats au conseil d'administration de Telecom Italia (Tim).

Vallourec a reculé de 1,12% à 4,41 euros, après l'annonce de la signature d'un ensemble de nouveaux contrats.

Carrefour a baissé de 1,27% à 16,66 euros, alors que la direction a fait des propositions jeudi aux syndicats, après la forte mobilisation qui a perturbé des centaines de magasins le 31 mars.

A Londres, le FTSE-100 a cédé 0,22% à 7.183,64 points.

Le secteur minier a figuré parmi les principaux perdants. Rio Tinto s'est enfoncé de 2,35% à 3.560 pence, Glencore de 2,12% à 351,15 pence, Anglo American de 1,61% à 1.618,40 pence et BHP Billiton de 1,50% à 1.388,80 pence.

Les distributeurs de vêtements ont aussi passé une mauvaise journée, Marks and Spencer cédant 1,82% à 269 pence et Next 1,02% à 4.771 pence.

Côté hausses, le géant de la publicité WPP a continué de se reprendre, gagnant 2,11% à 1.162,50 pence.

A Francfort, le Dax a perdu 0,52% à 12.241,27 points.

Les constructeurs automobiles ont évolué en ordre dispersé: BMW a fini en hausse de 0,30% à 88,97 euros, alors que Daimler (-0,96% à 65,33 euros) et Volkswagen (-1,27% à 165,00 euros) ont reculé.

Lufthansa a enregistré la plus forte hausse du Dax sur la séance (+2,01 % à 26,35 euros).

Deutsche Telekom a fini à l'équilibre (-0,04% à 13,45 euros).

L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 0,22% à 539,29 points.

Le sidérurgiste Arcelor Mittal a chuté de 2,15% à 25,54 euros et le fabricant de systèmes de lithographie ASML a perdu 1,71% à 161,20 euros.

Le groupe de médias et télécoms Altice a pris 3,37% à 07,00 euros et l'assureur ASR Nederland a grimpé de 1,42% à 35,76 euros.

Le SMI de la Bourse suisse a terminé à 8.671,04 points, en recul de 0,82%.

Zurich Assurance a perdu 4,15% à 298,10 francs suisses suisses, aux côtés de l'opérateur téléphonique Swisscom (-4,73% à 451 CHF).

Les pharmaceutiques ont également baissé (-1,12% pour Novartis à 77,68 CHF et -0,62% pour Roche à 217,20 CHF) tout comme les valeurs du luxe (-0,51% pour Richemont à 85,86 CHF et Swatch (-0,30% à 429,80 CHF).

A l'inverse, le groupe agroalimentaire Nestlé a gagné 0,48% à 75,98 CHF.

A Milan, l'indice FTSE Mib a perdu 0,17% à 22.930 points.

Telecom Italia a réalisé la meilleure performance, gagnant 6,94% à 0,8532 euro, porté par l'entrée à son capital de la Caisse des dépôts italienne.

Suivaient Snam (+1,22% à 3,82 euros), A2A (1,21% à 1,58 euro) ou encore Moncler (+1,15% à 33,3 euros).

En revanche, Prysmian a cédé 4,37% à 24,72 euros, CNH Industrial 3,47% à 9,61 euros, Finecobank 3,32% à 9,66 euros et Buzzi Unicem 2,05% à 19,55 euros.

L'indice Bel-20 de la Bourse de Bruxelles a cédé 0,49% à 3.870,07 points.

Treize valeurs ont terminé dans le rouge, dont le groupe bancaire KBC qui a baissé de 1,49% à 70,16 euros.

L'entreprise biopharmaceutique belge Ablynx est restée inchangée, à 44,56 euros.

Et six ont progressé, dont le géant de l'énergie français Engie: +0,36% --plus forte hausse de la séance -- à 14,05 euros.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a perdu 0,60% à 9.682,8 points.

La première banque de la zone euro, Banco Santander, a perdu 1,11% à 5,34 euros, Bankinter 1,86% à 8,35 euros, BBVA 0,67% à 6,35 euros.

Le titre du géant du textile Inditex a fini en baisse de 0,57% à 26,04 euros. L'autre poids lourd, Telefonica, a limité sa baisse à - 0,13%, à 26,04 euros.

Le PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a cédé 1,25% à 5.417,06 points.

Parmi les plus fortes baisses figurent le groupe de distribution Jeronimo Martins (-4,06% à 14,29 euros), la banque BCP (-2,20% à 0,27 euro) et le groupe diversifié Sonae (-2,22% à 1,09 euro).

A l'inverse, la holding Sonae capital a terminé dans le vert, progressant de 0,33% à 0,92 euro.

