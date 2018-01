Europe : Les Bourses européennes sans direction

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont commencé la semaine lundi sans direction, terminant pour la plus grande part autour de l'équilibre, malgré un renforcement de l'euro alors que Wall Street est demeurée fermée.

"Les investisseurs semblent se détacher de l'évolution de la monnaie unique et retenir davantage l'amélioration de la conjoncture en zone euro", a expliqué auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion. L'euro a atteint de nouveaux plus hauts en un peu plus de trois ans, à environ 1,23 dollar.

Les variations de la monnaie européenne ont constitué la principale animation des séances par ailleurs dénuées d'indicateurs de premier plan.

"Il n'y a pas d'autre actualité, les volumes sont faibles et allégés par la fermeture des marchés américains", a également observé M. Larrouturou alors que les portes de la Bourse de New York sont restées closes ce lundi en raison du jour férié honorant Martin Luther King aux Etats-Unis.

L'Eurostoxx 50 a cédé 0,02%.

La Bourse de Paris a fini en très léger repli (-0,13%), mais au-dessus des 5.500 points, résistant à la poussée de l'euro, à l'issue d'une séance peu animée.

L'indice CAC 40 a cédé 7,37 points à 5.509,69 points dans un volume d'échanges faible de 2,6 milliards d'euros. Vendredi, il avait fini en hausse de 0,52%.

Air France-KLM a chuté de 4,24% à 12,77 euros.

Elior a avancé de 3,92% à 18,80 euros.

Lagardère a baissé de 2,46% à 25,74 euros.

Airbus a cédé 0,44% à 90 euros.

Engie a reculé de 0,52% à 14,49 euros.

Renault a fini en recul de 0,03% à 88,55 euros.

Vivendi a rebondi de 2,69% à 24,01 euros.

Ubisoft a perdu 0,51% à 69,72 euros.

Europacorp a baissé de 0,44% à 1,12 euro.

Eurofins s'est apprécié de 2,06% à 519,50 euros.

La Bourse de Londres a terminé en légère baisse de 0,12%, marquée par la liquidation du géant du BTP Carillion qui a entraîné un repli des valeurs de la construction et de plusieurs banques.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a cédé 9,50 points pour terminer à 7.769,14 points.

Les grands du bâtiment côtés au FTSE-100 ont perdu du terrain dans la foulée: Persimmon 1,06% à 2.619 pence, Barratt Developments 0,77% à 616,40 pence et Berkeley Group 0,61% à 4.100 pence.

HSBC a perdu 0,86% à 784,90 pence et RBS a cédé 0,76% à 300,10 pence.

Burberry a reculé de 1,12% à 1.771 pence et le spécialiste des produits d'hygiène Reckitt Benckiser de 0,47% à 6.770 pence.

Côté hausses, l'équipementier automobile et aérospatial GKN a gagné encore 4,14% à 437,40 pence.

Royal Dutch Shell (action "B") a avancé de 0,23% à 2.609 pence.

La Bourse de Francfort a perdu des couleurs (Dax:-0,34%).

L'indice vedette Dax a terminé en baisse de 45 points, à 13.200,51 points, et le MDax des valeurs moyennes a perdu 0,48% à 26.802,75 points.

Sur le Dax, le groupe de télévision ProSiebenSat.1 a gagné 1,93% à 30,05 euros.

Volkswagen a fait du surplace (+0,04% à 179,90 euros).

BMW est resté à l'équilibre (-0,02% à 89,79 euros) et Daimler a baissé (-0,23% à 74,01 euros).

Lufthansa a chuté de 4,17% à 29,15 euros.

Schaeffler s'est adjugé 1,63% à 15,56 euros.

La Bourse de Bruxelles a fait du surplace (+0,01%), l'indice Bel-20 des valeurs vedettes atteignant en clôture 4.164,45 points.

Dix valeurs ont fini dans le rouge, dont le groupe de métallurgie Bekaert était le moins bien loti (-1,11% à 37,48 euros).

Deux ont fait du surplace: bpost, le groupe postal belge, qui a fini à 26,80 euros, et le producteur d'acier Aperam à 45,80 euros en clôture.

Dans le vert, Galapagos, groupe de biotechnologies, a affiché la meilleure performance (+3,71% à 92,26 euros).

La Bourse suisse a démarré la semaine dans le rouge, l'indice SMI des valeurs vedettes clôturant à 9.537,28 points, en légère baisse de 0,10% après une journée sans grande nouvelle du côté des entreprises.

Les bancaires ont fini dans le vert, Julius Baer terminant en haut du classement (+1,42% à 64,14 francs suisses suisses), devant Credit Suisse (+0,52% à 18,385 francs suisses suisses) et UBS (+0,05% à 18,905 francs suisses suisses).

Swatch a pris 0,34% à 408,00 francs suisses suisses alors que s'est ouvert lundi à Genève le salon international de la haute horlogerie (SIHH). Richemont a cédé 0,49% à 88,90 francs suisses suisses.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 0,01% à 561,06 points.

A la baisse, le groupe français de télécoms et médias Altice a perdu 2,17% à 9 euros et le géant de l'électronique Philips a chuté 1,26% à 33 euros.

A la hausse, le groupe de biotechnologies Galapagos a gagné 3,71% à 92,26 euros et le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie de microprocesseurs ASML a pris 1,64% à 151,80 euros.

La Bourse de Milan a terminé en hausse, l'indice FTSE Mib gagnant 0,49% à 23.544 points.

Azimut a réalisé la meilleure performance en bondissant de 12,76% à 18,82 euros, suivi de Banca Mediolanum qui a gagné 2,88% à 7,49 euros et de Saipem qui a pris 2,42% à 4,152 euros.

Recordati Ord a baissé de 1,24% à 38,12 euros, Buzzi Unicem a cédé 1,16% à 23,82 euros et CNH Industrial a baissé de 1,14% à 12,17 euros.

La Bourse de Madrid a clôturé quasiment à l'équilibre (-0,05% à 10.467,2 points). Le secteur bancaire est resté mitigé (Banco Santander -0,30% à 5,90 euros: BBVA +0,44%; CaixaBank -0,19% à 4,27 euros).

Le géant textile Inditex (Zara) a gagné 0,21% à 28,75 euros et Telefonica a pris 0,63% à 8,25 euros.

Le groupe de BTP et énergies renouvelables Acciona a bondi de 3,36% à 73,20 euros et le groupe aérien IAG (British Airways, Iberia) a subi la plus lourde baisse en reculant de 2,57% à 7,36 euros.

A Lisbonne, le PSI 20 a cédé 0,04% à 5.620,95 points.

A la hausse, EDP Energias a pris 2,03% à 2,91 euros et Jeronimo Martins a avancé de 0,87% à 17,45 euros.

Galp Energia a fini en baisse de 0,28% à 16,20 euros.

