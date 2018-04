Europe : Les Bourses européennes se maintiennent dans le vert avant le 1er mai

PARIS (awp/afp) - La plupart des Bourses européennes ont entamé dans le vert une semaine écourtée en raison du 1er mai, majoritairement chômé sur les places européennes.

"A la fin de la semaine, il pourrait y avoir un rattrapage assez important avec un agenda macroéconomique et microéconomique qui devrait se densifier", a noté Andrea Tuéni, analyste de Saxo Banque.

Après une ouverture nettement dans le vert, la Bourse de New York évoluait en ordre dispersé à la mi-séance. Vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average montait de 0,04% à 24.321,57 points tandis que le Nasdaq cédait 0,59% à 7.077,71 points, et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,30% à 2.661,98 points.

"La baisse de l'action de Microsoft (-2,48%) pèse sur la tendance", a estimé Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

"Mais de façon plus générale, malgré de bons résultats et indicateurs, les investisseurs se montrent un peu fébriles face aux nombreux événements attendus dans la semaine, en particulier le rapport mensuel sur l'emploi et la réunion de la Réserve fédérale", a t-il également souligné.

Parmi les principales Bourses européennes, seule la Bourse de Londres sera ouverte mardi.

L'Eurostoxx 50 a gagné 0,50%.

A Paris, l'indice CAC 40 a pris 0,68% à 5.520,50 points.

Vivendi a fini en tête (+2,58% à 21,89 euros). Le directeur général de Telecom Italia, Amos Genish, a déclaré qu'il démissionnerait si le fonds américain Elliott prévalait face à Vivendi, l'actionnaire principal de l'opérateur italien.

AccorHotels a gagné 1,98% à 46,87 euros après avoir annoncé le rachat de l'hôtelier suisse Mövenpick Hotels and Resorts.

Eurofins a pris 3,18% à 447,80 euros après avoir annoncé l'acquisition de l'américain Covance Food Solutions pour 670 millions de dollars.

TF1 est monté de 4,02% à 10,35 euros, soutenu par la finalisation de l'acquisition de 78,07% du capital de l'éditeur de sites internet Auféminin.

Fnac Darty a été dopé (+5,83% à 89 euros) par un début de suivi à "acheter" par Bryan Garnier.

Technicolor s'est élancé de 9,08% à 1,36 euro, rebondissant après avoir lourdement chuté la semaine précédente.

L'indice Dax de la Bourse de Francfort a gagné 0,25% à 12.612,11 points.

En queue de peloton, ThyssenKrupp, particulièrement vulnérable à d'éventuelles mesures protectionnistes américaines, a cédé 2,26% à 21,60 euros.

Les constructeurs automobiles ont fini en ordre dispersé: BMW a gagné 1,06% à 92,47 euros, Daimler reculé de 0,21% à 65,50 euros et Volkswagen de 0,51% à 171,84 euros.

Lufthansa a terminé en nette baisse de 1,59% à 24,17 euros après deux notes d'analystes ayant abaissé l'objectif de cours de la compagnie aérienne.

Deutsche Telekom a aussi fini en baisse (-0,31% à 14,50 euros) après avoir pris plus de 3% au cours de la séance.

L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a grappillé 0,09% à 7.509,30 points, tirée vers le haut par les supermarchés Sainsbury's qui veulent fusionner avec Asda et par le géant de la publicité WPP après des résultats rassurants.

Sainsbury's s'est envolé de 14,53% à 309,00 pence. Tesco, qui pourrait perdre sa place de leader, a accusé le coup (-0,92% à 235,90 pence), alors que Morrisons a pris 1,29% à 243,10 pence.

Objet de spéculations sur une possible vente d'une de ses branches, le cabinet de recherche Kantar, WPP a bondi de 8,62% à 1.247,50 pence.

Glencore a chuté de 4,96% à 350,70 pence, alors qu'il fait face à un litige en République démocratique du Congo avec l'un de ses anciens associés dans le pays.

Alors que les cours du brut repassaient dans le vert, BP a grignoté 0,11% à 538,00 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,21% à 2.601,50 pence.

A Milan, l'indice FTSE Mib a gagné 0,22% à 23.979 points.

Tenaris a réalisé la meilleure performance (+2,37% à 15,57 euros), suivi de Poste Italiane (+1,68% à 8,106 euros) et de Salvatore Ferragamo (+1,62% à 24,52 euros).

Fiat Chrysler Automobiles a subi la plus forte baisse (-2,18% à 18,57 euros), derière Mediobanca (-0,64% à 10,065 euros) et Telecom Italia (-0,53% à 0,8182 euro).

l'indice SMI de la Bourse suisse a progressé de 0,49% à 8.886,26 points.

Les bancaires ont évolué en ordre dispersé: UBS a pris 0,99% à 16,77 francs suisses suisses, pendant que son concurrent Credit Suisse reculait de 0,21% à 16,79 francs suisses suisses.

La meilleure progression est revenue à Swatch (+1,36% à 478,50 francs suisses suisses).

Roche a gagné 1,05% à 220,85 francs suisses suisses.

L'indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid a pris de 0,56% à 9.980,60 points.

Les hausses les plus fortes ont été enregistrées par ArcelorMittal (+1,30% à 28,16 euros), ACS (+1,21% à 35,03% EUR), la banque Santander (+1,07% à 5,37 EUR) et le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa (+1,06%, à 14,27 euros).

L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a gagné 0,14% à 555,73 points.

A la hausse, Altice a pris 1,79% à 7,94 euros et le groupe néerlandais de travail temporaire Randstad a grimpé de 1,48% à 53,38 euros.

A la baisse, le spécialiste néerlandais de la peinture AkzoNobel a chuté de 1,89% à 74,90 euros et Philips Lighting a perdu 1,75% à 25,24 euros.

L'indice Bel-20 de la Bourse de Bruxelles a cédé 0,07% à 3.910,30 points.

Telenet a enregistré la meilleure performance: +1,93%, à 48,56 euros.

A l'autre extrémité, le brasseur AB InBev a perdu 1,75% à 82,72 euros.

L'indice PSI20 de la Bourse de Lisbonne a reculé de 0,28% à 5.512,29 points.

La banque BCP a reculé de 1,31% à 0,2781 euro.

Côté énergétiques, Galp Energia a perdu 0,50% à 15,915 euros. EDP a pris 0,26% à 3,076 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis reculé de 0,50% à 7,96 euros.

Jeronimo Martins a perdu 0,75% à 14,54 euros et le papetier The Navigator 0,82% à 4,84 euros.

bur-LyS/eb