Europe : Les Bourses européennes terminent la semaine sans direction

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé vendredi la semaine en ordre dispersé et sans grande direction, réagissant peu aux chiffres de l'inflation européenne.

Les marchés actions ont connu une trajectoire "beaucoup plus modeste cette semaine par rapport aux trois précédentes", les investisseurs profitant sans doute "de l'opportunité de s'offrir un peu de répit afin de réévaluer leurs options", a relevé dans une note Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

Toutefois, globalement, "nous restons vraiment dans un contexte très porteur en Europe ainsi qu'aux Etats-Unis", a estimé M. Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale de Oddo Securities

Les investisseurs ont peu réagi aux chiffres de l'inflation européenne. Le taux d'inflation de la zone euro a légèrement ralenti en janvier à 1,3% sur un an, contre 1,4% en décembre, selon l'Office européen des statistiques Eurostat, confirmant une première estimation datant du 31 janvier.

L'Eurostoxx 50 a pris 0,28%.

La Bourse de Paris a terminé sur une légère progression (+0,15%).

L'indice CAC 40 a gagné 8,14 points, à 5.317,37 points, dans un volume d'échanges limité de 3 milliards d'euros.

Valeo a dégringolé de 11,09% à 54,82 euros, le marché se montrant déçu des résultats annuels de la société et de ses perspectives pour 2018.

Saint-Gobain a gagné 2,90% à 45,38 euros.

ADP a avancé de 1,89% à 167,10 euros, profitant d'une hausse de 31,2% de son bénéfice net en 2017 à 571 millions d'euros.

SES SA s'est replié de 3,06% à 11,41 euros.

Vivendi a perdu 0,29% à 20,90 euros.

Groupe Flo a cédé 4,72% à 0,26 euro.

Touax a perdu 7,59% à 9,98 euros.

La Bourse de Londres a terminé en baisse de 0,11%, à l'issue d'une journée dominée par l'actualité des entreprises.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a cédé 7,98 points pour terminer à 7.244,41 points. Sur l'ensemble de la semaine, il a perdu 0,69%.

Le groupe aérien IAG (compagnies British Airways et Iberia, entre autres) a chuté de 5,69% à 587,20 pence.

RBS a chuté de 4,82% à 268,40 pence.

BAE Systems a plongé de 3,42% à 565,00 pence.

Standard Life Aberdeen a abandonné 2,49% à 376,10 pence et Pearson a cédé 0,68% à 700,00 pence.

Du côté des hausses, BT a bondi de 5,04% à 244,05 pence.

British American Tobacco a gagné 2,42% de son côté, à 4.460,00 pence.

La Bourse de Francfort a terminé dans le vert, le Dax avançant de 0,18%, dans un marché prudent et encore sensible à tout signal concernant l'inflation et les taux d'intérêt.

L'indice vedette a clôturé en hausse de 8 points à 12.483,19 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a grignoté 0,10% à 26.335,04 points.

Seule animation de la séance, les résultats anticipés de Volkswagen publiés à l'occasion de la réunion de son conseil de surveillance, ont été pourtant froidement accueillis par les investisseurs, qui ont laissé le titre en baisse de 0,81% à 162,60 euros.

Henkel a avancé de 2,39% à 111,50 euros.

Deutsche Telekom a rebondi de 3,28% à 13,40 euros après l'annonce de l'achat vendredi par l'un de ses dirigeants, Dirk Wössner, de 1,26 million d'euros d'actions.

Deutsche Post a pris 0,19% à 37,43 euros.

L'énergéticien RWE a progressé de 1,72% à 16,58 euros.

Eon, l'autre géant allemand de l'énergie et qui s'est focalisé sur les énergies renouvelables, a gagné 3,78% à 8,68 euros.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,27% à 534,09 points.

A la hausse, l'éditeur professionnel Wolters Kluwer a gagné 2,53% à 42,87 euros et le groupe de télécoms KPN a pris 1,70% à 2,63 euros.

A la baisse, le groupe de biotechnologies Galapagos a perdu 3,69% à 90,74 euros et le sidérurgiste Arcelor Mittal a chuté de 1,23% à 28,19 euros.

La Bourse suisse a terminé en légère baisse. L'indice SMI des valeurs vedettes a clôturé à 8.948,19 points, cédant 0,21%.

Grand gagnant de la journée, le réassureur suisse Swiss Re a pris 2,46% à 97,44 francs suisses suisses. Le groupe a annoncé avoir vu son bénéfice dégringoler en 2017 sous le poids des catastrophes naturelles, mais l'impact est moins marqué que prévu.

Credit Suisse a reculé de 0,60% à 17,44 francs suisses suisses. Son concurrent UBS est resté presque inchangé à 18,08 francs suisses suisses (-0,08%).

Lanterne rouge du SMI, le groupe suisse de chimie de spécialités Lonza s'est replié de 1,88% à 240,40 francs suisses suisses.

Sika, autre groupe suisse de chimie de spécialités, au coeur d'un bras de fer avec le français Saint-Gobain, a quant à lui reculé de 0,71% à 7.720,00 francs suisses suisses malgré la publication de chiffres en hausse pour 2017.

La Bourse de Milan a cloturé en hausse, l'indice FTSE Mib gagnant 0,93% à 22.672 points.

Snam a réalisé la meilleure hausse de 3,86% à 3,771 euros, suivi de BPER Banca qui a progressé de 3,80% à 4,863 euros tandis que Italgas a pris 2,82% à 4,588 euros.

Buzzi Unicem a baissé de 1,93% à 20,79 euros, Salvatore Ferragamo a perdu 1,26% à 22,74 euros et Recordati Ord a cédé 0,82% à 29,06 euros.

La Bourse de Bruxelles a cédé 0,16%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes clôturant à 3.972,53 points.

Parmi les neuf valeurs ayant fini dans le rouge, la firme de biotechnologies Galapagos a affiché le recul le plus net en perdant 3,69% à 90,74 euros.

A l'autre extrémité du tableau, le fabricant de produits d'hygiène Ontex a gagné 3,63% à 24,54 euros. Il avait perdu plus de 5% la veille.

La Bourse de Madrid a clôturé en baisse de 0,55%, à 9.822,40 points, tirée vers le bas par le secteur bancaire et des poids-lourds comme Inditex.

Le géant du textile Inditex (Zara) a chuté de 7,06% à 25 euros.

Le groupe IAG - maison mère de British Airways, Iberia, Vueling et Aer Lingus - a accusé une chute de 5,19% à 6,69 euros, bien que le groupe ait annoncé une hausse de son bénéfice net de 3,5% en 2017.

Banco de Sabadell a perdu 3,64% à 1,75 euros.

Cellnex a bondi de 4,43% à 21,23 euros et Gas natural a pris 2,20% à 19,02 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a pris 0,36% à 5.469,91 points.

Sonae a gagné 1% à 1,21 euros.

EDP Energias a avancé de 2,68% à 2,80 euros.

Ibersol a fini en hausse de 0,43% à 11,80 euros.

Du coté des baisses, BCP a perdu 1,17% à 0,28 euro.

