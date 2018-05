Europe : Les Bourses européennes toutes en baisse

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont toutes fini en baisse jeudi, dans le sillage du recul de Wall Street, de l'inquiétude sur les relations commerciales et de l'accord nucléaire iranien, malgré des résultats de sociétés plutôt bien accueillis.

La Bourse de New York reculait à mi-séance, ébranlée par un peu d'anxiété due aux incertitudes sur le front des relations commerciales avec la Chine ou l'accord nucléaire iranien.

Vers 16h10 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 1,08% à 23.667,48 points, le Nasdaq cédait 0,99% à 7.030,73 points, et l'indice élargi S&P 500 reculait de 1,03% à 2.608,45 points. "Dans son ensemble la saison des résultats est très bonne et la récente baisse des indices me rend perplexe", a dit William Lynch de Hinsdale Associates.

La croissance dans les services a encore ralenti en avril, à 56,8%, selon l'indice des directeurs d'achats ISM, tandis que la Réserve fédérale a perturbé mercredi Wall Street, malgré des taux d'intérêt inchangés, par un message prudent sur la poursuite de l'inflation.

"La tension monte avant les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine", ce qui "a poussé les marchés à la prudence", a souligné Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

L'inflation en zone euro a ralenti en avril, à 1,2% sur un an, contre 1,3% en mars, un niveau moindre qu'attendu par les analystes, causant "une nette détente des taux souverains", avec "des conséquences négatives sur le secteur des banques, le plus attaqué aujourd'hui", selon Pierre Larrouturou, de Diamant Bleu Gestion.

L'Eurostoxx 50 a perdu 0,69%.

A Paris, l'indice CAC 40 a perdu 0,50% à 5.501,66 points, malgré les bonds de Veolia (+2,61% à 20,22 euros), dynamisé par ses résultats trimestriels et du groupe d'électronique Thales (+3,85% à 109,30 euros), porté par une hausse de 34% de ses prises de commandes au premier trimestre.

Solvay (-5,73% à 111 euros) a souffert d'un recul de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre et les banques (Crédit Agricole -1,76% à 13,38 euros, BNP Paribas -1,48% à 63,40 euros, Société Générale -1,13% à 44,90 euros, Axa -0,80% à 22,41 euros), de la détente des taux souverains. Nexans a plongé de 9,78% à 40,05 euros, pénalisé par un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 2%.

A Londres, l'indice FT SE 100 a perdu 0,54% à 7.502,69 points. Le fabricant d'appareils médicaux Smith & Nephew (-7,00% à 1.302,50 pence) a abaissé ses prévisions 2018 et British Telecom a souffert (-4,17% à 232,15 pence) du pessimisme des analystes de Barclays.

Le motoriste Rolls-Royce (-0,81% à 830,00 pence) a expliqué que ses "inspections initiales" menées sur ses moteurs Trent 1000 de Boeing 787 en raison de problèmes techniques devraient durer encore six semaines. La compagnie minière Glencore a pris 0,39% à 359,30 pence.

A Francfort, l'indice DAX a cédé 0,88% à 12.690,15 points. Lanterne rouge, Adidas a décroché de 6,81% à 193,10 euros, l'annonce de résultats confortables étant effacée par le maintien des prévisions de résultats pour l'année. Le groupe de santé Fresenius(-3,90% à 83,30 euros) a vu ses recettes baisser d'1% au premier trimestre.

Les valeurs automobiles ont reculé malgré le rebond des immatriculations en Allemagne, de 8,0% en avril sur un an, après un recul de 3,4% en mars. Volkswagen a cédé 1,01% à 176,04 euros, Daimler 0,33% à 66,33 euros et BMW 1% à 92,16 euros.

A Amsterdam, l'indice AEX a fini en baisse de 0,74% à 551,73 points. A la baisse, Altice a chuté de 4,22% à 7,68 euros et le groupe de biotechnologie Galapagos a perdu 2,88% à 75,60 euros. A la hausse, Philips Lighting a pris 0,42% à 26,47 euros et le spécialiste néerlandais de la peinture AkzoNobel a grimpé de 0,61% à 75,44 euros.

A Bruxelles, l'indice BEL 20 a perdu 1,25% à 3.871,94 points, pénalisé par l'entreprise postale BPost, qui a perdu 13,07% à 15,99 euros, sur fond de perspectives en demi-teinte. Depuis le début de l'année 2018, l'action a décroché de plus de 35%. Le géant chimique belge Solvay (-5,73% à 111,00 euros) a subi un recul de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre. Le distributeur discount Colruyt a pris 1,2% à 46,50 euros.

L'indice SMI de la bourse suisse a abandonné 0,61% à 8.842,29 points. Seuls deux titres ont fini dans le vert: le groupe pharmaceutique Roche (+0,58% à 224,95 francs suisses suisses) et le spécialiste des équipements sanitaires Geberit (+2,55% à 441,90 francs suisses suisses). Du côté des perdants, Credit Suisse (-1,76% à 16,45 francs suisses suisses) et UBS (-1,47% à 16,38 francs suisses suisses).

Le géant suisse de la réassurance Swiss Re a cédé 0,30% à 93,22 francs suisses suisses, tandis que le groupe de chimie de spécialités Lonza, qui fait vendredi le point sur l'activité au premier trimestre, enregistrait un repli plus prononcé (-1,30% à 243,60 francs suisses suisses).

A Madrid, l'indice IBEX a cédé 0,50% à 10.038,8 points, plombée par les valeurs bancaires (Banco Santander -1,15% à 5,34 euros; BBVA -1,46% à 6,67 euros; CaixaBank -2,11% à 4,08 euros; Bankia -2,82% à 3,55 euros). Le numéro un du textile Inditex (Zara) a perdu 0,38% à 26,27 euros et celui des télécoms Telefonica 0,63% à 8,37 euros. Le fabricant de produits sanguins Grifols (+2,46% à 24,14 euros) a profité de bons résultats et le spécialiste des réservations de voyage Amadeus (+1,21% à 63,50 euros), annoncera les siens vendredi.

A Milan, l'indice MIB a perdu 0,83% à 24.064 points, pénalisé par Moncler (-3,95% à 36,5 euros), Ubi Banca (-2,36% à 4,182 euros) et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (-2,36% à 18,588 euros). Buzzi Unicem (+1,17% à 21,55 euros), Terna (+0,42% à 5,016 euros) et Banca Generali (+0,15% à 26,82 euros) ont animé le haut du tableau.

A Lisbonne, l'indice PSI 20 a cédé 0,20%, à 5.468,78 points. Parmi les valeurs énergétiques, Galp Energia a pris 0,79% à 15,92 euros mais EDP Energias a perdu 0,25% à 3,03 euros. Le distributeur Jeronimo Martins a dégringolé de 1,53% à 14,19 euros.

