Europe : Les Bourses européennes toutes en hausse, Londres à un nouveau record

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont toutes fini en hausse jeudi, stimulées par de bonnes nouvelles d'entreprises et des cours du pétrole plus élevés, Londres battant un nouveau record historique et Paris un plus haut depuis onze ans.

La Bourse de New York montait à mi-séance, restant prudente devant la montée des taux d'intérêt, l'envolée du prix du pétrole et la sanction des résultats mitigés de Walmart (-1,55%), Cisco (-2,93%) ou J.C.Penney (-10,75%).

Vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average prenait 0,03% à 24.775,81 points, le Nasdaq 0,14% à 7.408,35 points, et l'indice élargi S&P 500 0,16% à 2.726,90 points.

"Les indices avaient beaucoup augmenté ces derniers temps", rappelle Phil Davis de PSW Investments. "Les indicateurs économiques et les résultats d'entreprises sont bons mais sans doute pas suffisamment pour justifier une progression beaucoup plus marquée au moment où les taux d'intérêt augmentent", avance-t-il.

Aux Etats-Unis, l'activité manufacturière de la région de Philadelphie a fortement progressé en mai, au lieu du ralentissement attendu, et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont augmenté plus que prévu, mais restant à un faible niveau.

L'Eurostoxx 50 a pris 0,82%.

A Paris, l'indice CAC 40 a gagné 0,98% et atteint son plus haut niveau de clôture depuis le 28 décembre 2007, à 5.621,92 points.

Europcar a bondi de 11,66% à 9,67 euros, après la publication d'un chiffre d'affaires en hausse de 28% au premier trimestre, grâce à de récentes acquisitions.

Au sein du secteur pétrolier, Total a progressé de 1,79% à 54,50 euros et TechnipFMC de 2,74% à 34,10 euros. Peugeot, dont les immatriculations ont bondi de 70% en avril, notamment grâce à l'intégration d'Opel, a gagné 2,23% à 20,61 euros et Renault (+9,7% d'immatriculations) 3,54% à 91,78 euros.

Suez a été dynamisé (+3,14% à 12,17 euros) par un chiffre d'affaires en hausse de 9,1% pour le premier trimestre et la confirmation de ses objectifs pour l'année. Lagardère (+1,18% à 23,23 euros) et Devoteam (+11,04% à 101,60 euros) ont profité de chiffres d'affaires meilleurs que prévu, le second relevant ses objectifs 2018.

A Londres, l'indice FT SE 100 a gagné 0,70% à 7.778,64 points, battant son précédent record historique, qui datait du 12 janvier. Le spécialiste de la sécurité informatique Experian a bondi de 5,59% à 1.804,50 pence grâce à des résultats 2018 meilleurs qu'attendu. Le groupe de luxe Burberry a pris 3,21% à 1.928 pence, après avoir déjà grimpé de 3,6% la veille grâce à ses comptes annuels. Parmi les majors pétrolières, Royal Dutch Shell (action "B") a avancé de 2,13% à 2.805,50 pence et BP de 1,41% à 584 pence. Seule baisse significative de la journée, Royal Mail (-7,16% à 555 pence), ses résultats annuels ayant déçu.

A Francfort, l'indice DAX a gagné 0,91%, à 13.114,61 points, l'écrasante majorité des valeurs finissant en progression, menées par le géant de la pharmacie et chimie Merck (+6,43% à 86,04 euros) après des résultats préliminaires "encourageants" d'une étude sur le Tepotinib chez des patients souffrant d'un cancer du poumon.

Daimler a pris 1,39% à 67,80 euros, après le règlement d'un litige vieux de 14 ans, concernant le système de péage électronique allemand. Siemens (+0,50% à 117,56 euros) a annoncé l'acquisition "d'ici fin mai" pour un montant non communiqué de l'entreprise californienne J2, spécialisée dans la maison intelligente et les objets connectés.

A Amsterdam, l'indice AEX a gagné 0,68% à 568,96 points. Altice a gagné 12,03% à 8,81 euros, grâce à un chiffre d'affaires quasi stable au premier trimestre, et Royal Dutch Shell 1,79% à 31,20 euros. Philips Lighting a perdu 2,44% à 25,23 euros et le géant belgo-néerlandais de la distribution Ahold Delhaize 1,61% à 19,49 euros.

A Bruxelles, l'indice BEL 20 a pris 1,06% à 3.898,57 points. En tête des quinze hausses, le fabricant de produits d'hygiène Ontex (+3,20% à 22,60 euros). Lanterne rouge, le producteur d'acier inox Aperam (-1,30% à 40,99 euros).

L'indice SMI de la Bourse suisse a pris 0,16%, à 8.988,33 points, mené par SGS, numéro un mondial de l'inspection et de la certification de produits (+1,08% à 2.527 CHF) et Richemont (+1,08% à 99,02 CHF), numéro deux mondial du luxe, qui détient désormais 94,99% de Yoox Net-à-Porter, portail de distribution en ligne, à l'issue d'une OPA. Nestlé a pris 0,31% à 77,18 CHF. Les bancaires (Credit Suisse: +0,87% à 16,86 CHF, UBS: +0,56% à 16,14 CHF et Julius Baer: +0,61% à 62,54 CHF) ont fini également dans le vert. Parmi les pharmaceutiques, Roche a perdu 0,97% à 224 CHF et Novartis 0,18% à 77,64 CHF.

A Madrid, l'indice IBEX a gagné 1,04% à 10.216,4 points, mené par la forte remontée d'Inditex, géant du textile propriétaire de Zara (+3,91% à 27,92 euros). Le secteur du pétrole a profité de la hausse du brut (Repsol +2,03% à 17,09 euros; Gas Natural +1,05% à 22,22 euros). Parmi les valeurs en recul, l'opérateur télécom Cellnex (-2,14% à 22,88 euros) et le gestionnaire autoroutier Abertis (-0,77% à 18,16 euros).

A Milan, l'indice MIB a engrangé 0,29% à 23.802 points, Recordat réalisant la meilleure performance (+6,81% à 32,16 euros), suivi de Tenaris (+3,28% à 17,165 euros) et Moncler (+2,45% à 38,91 euros). En revanche, les banques étaient en berne. Ubi Banca a perdu 2,7% à 4,141 euros, UniCredit 1,86% à 16,682 euros, Banco BPM 1,13% à 2,8375 euros, Mediobanca 0,86% à 9,478 euros et Intesa Sanpaolo 0,79% à 3,0755 euros. La BMPS, dont le principal actionnaire est l'Etat italien, a dévissé de 8,86%, à 2,923 euros, la Ligue et le Mouvement 5 étoiles en passe d'arriver au pouvoir envisageant de "redéfinir sa mission"

A Lisbonne, l'indice PSI 20 a pris 1,02%, à 5.753,69 points, mené par l'énergéticien EDP Renovais, qui a gagné 2,37% à 8,22 euros. La banque BCP a engrangé 1,53% à 0,29 euros et le distributeur Jeronimo Martins 0,76% à 13,92 euros. Parmi les rares baisses, Galp Energia a cédé 0,12% à 16,93 euros.

