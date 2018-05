Les Européens veulent sauver l'accord avec l'Iran

(Actualisé avec Maas)

BRUXELLES, 15 mai (Reuters) - Les pays européens signataires de l'accord sur le programme nucléaire iranien vont chercher des moyens de poursuivre leurs relations commerciales avec la République islamique, malgré le retrait américain, a annoncé mardi le ministre britannique des Affaires étrangères.

"Nous allons examiner un ensemble de mesures (...) pour encourager les Iraniens à rester dans l'accord. Nous allons examiner tous les moyens possibles pour protéger les entreprises britanniques et européennes qui pourraient légitimement vouloir traiter avec l'Iran", ", a déclaré Boris Johnson, s'adressant à la presse à Bruxelles avant un entretien avec ses homologues français et allemand, Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas.

"Nous chercherons ce soir des moyens de sauver l'accord avec l'Iran sans les Etats-Unis", a confirmé ce dernier. "Nous voulons savoir quelles sont les attentes en Iran, comment les conséquences des sanctions que les Etats-Unis ont ou vont imposer peuvent êtres compensées", a-t-il ajouté. (Robin Emmott, John Irish et Philip Blenkinsop Jean-Philippe Lefief pour le service français)