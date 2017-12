Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MERCREDI 27 DÉCEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 15h00 Indice de confiance du consommateur décembre 128,1 129,5 Promesses de vente immobilières novembre 109,3 LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 24746,21 -7,85 -0,03% +25,22% S&P-500 2680,50 -2,84 -0,11% +19,73% Nasdaq 6936,25 -23,71 -0,34% +28,85% Nasdaq 100 6433,16 -32,00 -0,50% +32,27% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1535,29 -2,29 -0,15% +7,48% Eurostoxx 50 0,00 -17,39 -0,49% +7,99% CAC 40 5364,72 -21,25 -0,40% +10,33% Dax 30 13072,79 -36,95 -0,28% +13,86% FTSE 7592,66 -11,32 -0,15% +6,30% SMI 9394,49 -30,18 -0,32% +14,29% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1861 1,1868 -0,06% +12,82% Dlr/Yen 113,19 113,25 -0,05% -3,15% Euro/Yen 134,26 134,41 -0,11% +9,03% Dlr/CHF 0,9895 0,9884 +0,11% -2,78% Euro/CHF 1,1737 1,1741 -0,03% +9,52% Stg/Dlr 1,3374 1,3368 +0,04% +8,41% Indice $ 93,2710 93,3470 -0,08% -8,75% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1282,85 1274,86 +0,63% +11,41% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 161,64 -0,07 Bund 10 ans 0,42 +0,00 Bund 2 ans -0,64 +0,00 OAT 10 ans 0,75 +0,01 +32,97 Treasury 10 ans 2,47 -0,02 Treasury 2 ans 1,90 +0,01 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 59,77 58,47 +1,30 +2,22% +10,91% Brent 66,77 65,25 +1,52 +2,33% +17,66% (Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)