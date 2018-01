Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 JANVIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI des services (déf) décembre 59,4 59,4 Indice PMI composite 60,0 60,0 DE 08h55 Indice PMI des services décembre 55,8 55,8 Indice composite (déf) 58,7 58,7 EZ 09h00 Indice PMI des services (déf) décembre 56,5 56,5 Indice composite (déf) 58,0 58,0 GB Indice PMI des services décembre 53,8 53,8 US 13h15 Enquête ADP emploi privé décembre 190.000 190.000 13h30 Inscriptions au chômage semaine au 240.000 245.000 30/12 LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 24922,68 +98,67 +0,40% +0,82% S&P-500 2713,06 +17,25 +0,64% +0,95% Nasdaq 7065,53 +58,63 +0,84% +2,35% Nasdaq 100 6575,80 +64,46 +0,99% +2,80% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1533,52 +7,40 +0,48% +0,26% Eurostoxx 50 3509,88 +19,69 +0,56% +0,17% CAC 40 5331,28 +42,68 +0,81% +0,35% Dax 30 12978,21 +106,82 +0,83% +0,47% FTSE 7671,11 +23,01 +0,30% -0,22% SMI 9478,92 +97,05 +1,03% +1,03% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,2014 1,2012 +0,02% +0,15% Dlr/Yen 112,50 112,49 +0,01% -0,15% Euro/Yen 135,16 135,15 +0,01% -0,01% Dlr/CHF 0,9770 0,9769 +0,01% +0,28% Euro/CHF 1,1739 1,1737 +0,02% +0,43% Stg/Dlr 1,3516 1,3514 +0,01% +0,03% Indice $ 92,1710 91,8720 +0,33% +0,05% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1312,82 1312,46 +0,03% +0,80% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 161,53 +0,25 Bund 10 ans 0,45 +0,01 Bund 2 ans -0,62 -0,01 OAT 10 ans 0,81 +0,01 +36,14 Treasury 10 ans 2,45 -0,02 Treasury 2 ans 1,94 +0,01 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 61,93 60,37 +1,56 +2,58% +2,50% Brent 67,94 66,57 +1,37 +2,06% +1,60%