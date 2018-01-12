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Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

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12/01/2018 | 23:22

      
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 JANVIER:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 EZ      10h00  Balance commerciale            novembre                  E18,9 mds
 
 LA CLÔTURE A WALL                                              
 STREET                                                 
 Indices        Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                          Points                        
 Dow Jones      25803,19  +228,46   +0,89%    +4,39%            
                                                        
 S&P-500        2786,24   +18,68    +0,67%    +4,21%            
                                                        
 Nasdaq         7261,06   +49,29    +0,68%    +5,18%            
                                                        
 Nasdaq 100     6758,54   +50,05    +0,75%    +5,66%            
                                                        
                                                                
 Détail de la séance à                                          
 Wall Street                                            
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine                    
 séance à Wall Street                                   
                                                                
  LA CLÔTURE                                                    
 EN EUROPE                                              
                                                                
 Indices        Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                          Points                        
 Eurofirst 300  1567,67   +3,65     +0,23%    +2,49%            
                                                        
 Eurostoxx 50   3612,61   +17,37    +0,48%    +3,10%            
                                                        
 CAC 40         5517,06   +28,51    +0,52%    +3,85%            
                                                        
 Dax 30         13245,03  +42,13    +0,32%    +2,53%            
                                                        
 FTSE           7778,64   +15,70    +0,20%    +1,18%            
 SMI            9546,61   +42,76    +0,45%    +1,76%            
                                                                
 CHANGES                                                        
                Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Euro/Dlr       1,2194    1,2185    +0,07%    +1,65%            
                                                        
 Dlr/Yen        111,03    111,03    +0,00%    -1,46%            
                                                        
 Euro/Yen       135,40    135,40    +0,00%    +0,16%            
                                                        
 Dlr/CHF        0,9680    0,9680    +0,00%    -0,65%            
                                                        
 Euro/CHF       1,1797    1,1797    +0,00%    +0,92%            
                                                        
 Stg/Dlr        1,3731    1,3727    +0,03%    +1,62%            
                                                        
 Indice $       90,9020   91,8520   -1,03%    -1,33%            
                                                        
                                                                
 OR                                                             
                Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Or Spot        1338,34   1338,34   +0,00%    +2,76%            
                                                        
                                                                
 TAUX                                                           
                                                                
                          Dernier   Var.      Spread/Bund
                                                (pts)
 Future Bund              160,54    +0,23                       
                                                        
 Bund 10 ans              0,51      -0,02                       
                                                        
 Bund 2 ans               -0,57     -0,01                       
                                                        
 OAT 10 ans               0,85      -0,01     +34,03            
                                                        
 Treasury 10 ans          2,55      +0,02                       
                                                        
 Treasury 2               2,00      +0,03                       
 ans                                                    
                                                        
                                                                
  PETROLE                                                       
 (en dollars)   Cours     Précéden  Var       Var.%     YTD
                          t                             
 Brut léger US  64,40     63,80     +0,60     +0,94%    +6,59%
                                                        
 Brent          69,81     69,26     +0,55     +0,79%    +4,40%
                                                                
 
    

 (Juliette Rouillon pour le service français, édité par)

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