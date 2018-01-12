Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Balance commerciale novembre E18,9 mds LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 25803,19 +228,46 +0,89% +4,39% S&P-500 2786,24 +18,68 +0,67% +4,21% Nasdaq 7261,06 +49,29 +0,68% +5,18% Nasdaq 100 6758,54 +50,05 +0,75% +5,66% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1567,67 +3,65 +0,23% +2,49% Eurostoxx 50 3612,61 +17,37 +0,48% +3,10% CAC 40 5517,06 +28,51 +0,52% +3,85% Dax 30 13245,03 +42,13 +0,32% +2,53% FTSE 7778,64 +15,70 +0,20% +1,18% SMI 9546,61 +42,76 +0,45% +1,76% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,2194 1,2185 +0,07% +1,65% Dlr/Yen 111,03 111,03 +0,00% -1,46% Euro/Yen 135,40 135,40 +0,00% +0,16% Dlr/CHF 0,9680 0,9680 +0,00% -0,65% Euro/CHF 1,1797 1,1797 +0,00% +0,92% Stg/Dlr 1,3731 1,3727 +0,03% +1,62% Indice $ 90,9020 91,8520 -1,03% -1,33% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1338,34 1338,34 +0,00% +2,76% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 160,54 +0,23 Bund 10 ans 0,51 -0,02 Bund 2 ans -0,57 -0,01 OAT 10 ans 0,85 -0,01 +34,03 Treasury 10 ans 2,55 +0,02 Treasury 2 2,00 +0,03 ans PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 64,40 63,80 +0,60 +0,94% +6,59% Brent 69,81 69,26 +0,55 +0,79% +4,40% (Juliette Rouillon pour le service français, édité par)