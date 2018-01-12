Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 JANVIER:
PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT
EZ 10h00 Balance commerciale novembre E18,9 mds
LA CLÔTURE A WALL
STREET
Indices Dernier Var. Var. % YTD
Points
Dow Jones 25803,19 +228,46 +0,89% +4,39%
S&P-500 2786,24 +18,68 +0,67% +4,21%
Nasdaq 7261,06 +49,29 +0,68% +5,18%
Nasdaq 100 6758,54 +50,05 +0,75% +5,66%
Détail de la séance à
Wall Street
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine
séance à Wall Street
LA CLÔTURE
EN EUROPE
Indices Dernier Var. Var. % YTD
Points
Eurofirst 300 1567,67 +3,65 +0,23% +2,49%
Eurostoxx 50 3612,61 +17,37 +0,48% +3,10%
CAC 40 5517,06 +28,51 +0,52% +3,85%
Dax 30 13245,03 +42,13 +0,32% +2,53%
FTSE 7778,64 +15,70 +0,20% +1,18%
SMI 9546,61 +42,76 +0,45% +1,76%
CHANGES
Cours Veille Var.% YTD
Euro/Dlr 1,2194 1,2185 +0,07% +1,65%
Dlr/Yen 111,03 111,03 +0,00% -1,46%
Euro/Yen 135,40 135,40 +0,00% +0,16%
Dlr/CHF 0,9680 0,9680 +0,00% -0,65%
Euro/CHF 1,1797 1,1797 +0,00% +0,92%
Stg/Dlr 1,3731 1,3727 +0,03% +1,62%
Indice $ 90,9020 91,8520 -1,03% -1,33%
OR
Cours Veille Var.% YTD
Or Spot 1338,34 1338,34 +0,00% +2,76%
TAUX
Dernier Var. Spread/Bund
(pts)
Future Bund 160,54 +0,23
Bund 10 ans 0,51 -0,02
Bund 2 ans -0,57 -0,01
OAT 10 ans 0,85 -0,01 +34,03
Treasury 10 ans 2,55 +0,02
Treasury 2 2,00 +0,03
ans
PETROLE
(en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD
t
Brut léger US 64,40 63,80 +0,60 +0,94% +6,59%
Brent 69,81 69,26 +0,55 +0,79% +4,40%
(Juliette Rouillon pour le service français, édité par)