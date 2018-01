Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MARDI 23 JANVIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 10h00 Indice Zew du sentiment des investisseurs janvier 17,8 17,4 EZ 15h00 Confiance du consommateur (estim. flash) janvier 0,6 0,5 MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1581,04 +5,36 +0,34% +3,36% Eurostoxx 50 3665,28 +16,21 +0,44% +4,60% CAC 40 5541,99 +15,48 +0,28% +4,32% Dax 30 13463,69 +29,24 +0,22% +4,23% FTSE 7715,44 -15,35 -0,20% +0,36% SMI 9529,13 +19,36 +0,20% +1,57% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 0,00 -23816,33 -100,00% -100,00% Topix 0,00 -1891,92 -100,00% -100,00% Hong Kong 32393,41 +138,52 +0,43% +8,27% Taiwan 11231,46 +80,61 +0,72% +4,86% Séoul 0,00 -2502,11 -100,00% -100,00% Singapour 3569,43 +19,07 +0,54% +4,89% Shanghaï 3501,36 +13,50 +0,39% +5,87% Sydney 0,00 -5991,90 -100,00% -100,00% La clôture à Tokyo : WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 26214,60 +142,88 +0,55% +6,05% S&P-500 2832,97 +22,67 +0,81% +5,96% Nasdaq 7408,03 +71,65 +0,98% +7,31% Nasdaq 100 6906,28 +71,95 +1,05% +7,97% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,2258 1,2220 +0,31% +2,18% Dlr/Yen 110,95 110,76 +0,17% -1,53% Euro/Yen 135,99 135,41 +0,43% +0,60% Dlr/CHF 0,9623 0,9628 -0,05% -1,23% Euro/CHF 1,1796 1,1769 +0,23% +0,92% Stg/Dlr 1,3982 1,3849 +0,96% +3,48% Indice $ 90,3910 90,5720 -0,20% -1,88% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1334,86 1331,41 +0,26% +2,49% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 160,58 -0,08 Bund 10 ans 0,58 +0,01 Bund 2 ans -0,60 +0,00 OAT 10 ans 0,85 +0,00 +27,65 Treasury 10 ans 2,66 +0,02 Treasury 2 ans 2,07 +0,01 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 63,66 63,37 +0,29 +0,46% +5,36% Brent 69,29 68,61 +0,68 +0,99% +3,62% (Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)