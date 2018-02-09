Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

9 février (Reuters) - AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE CLÉ À L'AGENDA DU 9 FÉVRIER LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 24190,9 +330,44 +1,38% -2,14% 0 S&P-500 2619,55 +38,55 +1,49% -2,02% Nasdaq 6874,49 +97,33 +1,44% -0,42% Nasdaq 100 6412,68 +106,58 +1,69% +0,25% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1445,71 -20,55 -1,40% -5,48% 300 Eurostoxx 3325,99 -51,31 -1,52% -5,08% 50 CAC 40 5079,21 -72,47 -1,41% -4,39% Dax 30 12107,4 -152,81 -1,25% -6,27% 8 FTSE 7092,43 -78,26 -1,09% -7,74% SMI 8682,00 -81,11 -0,93% -7,46% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,2233 1,2233 +0,00% +1,98% Dlr/Yen 108,78 108,78 +0,00% -3,45% Euro/Yen 133,30 133,30 +0,00% -1,39% Dlr/CHF 0,9399 0,9399 +0,00% -3,53% Euro/CHF 1,1501 1,1501 +0,00% -1,61% Stg/Dlr 1,3835 1,3835 +0,00% +2,39% Indice $ 90,3170 90,2290 +0,10% -1,96% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1316,26 1316,26 +0,00% +1,06% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 158,01 +0,27 Bund 10 ans 0,75 -0,00 Bund 2 ans -0,58 -0,01 OAT 10 ans 0,98 -0,01 +23,07 Treasury 10 ans 2,86 +0,01 Treasury 2 2,07 -0,06 ans PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 59,05 61,15 -2,10 -3,43% -2,27% US Brent 62,60 64,81 -2,21 -3,41% -6,39%