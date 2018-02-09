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Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

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09/02/2018 | 23:06

    9 février (Reuters) -       
 AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE CLÉ À L'AGENDA DU 9 FÉVRIER
 
 LA CLÔTURE A WALL                                       
 STREET                                           
 Indices      Dernier  Var.     Var. %   YTD             
                       Points                     
 Dow Jones    24190,9  +330,44  +1,38%   -2,14%          
              0                                   
 S&P-500      2619,55  +38,55   +1,49%   -2,02%          
                                                  
 Nasdaq       6874,49  +97,33   +1,44%   -0,42%          
                                                  
 Nasdaq 100   6412,68  +106,58  +1,69%   +0,25%          
                                                  
                                                         
 Détail de la séance                                     
 à Wall Street                                    
 "The Day Ahead" - Le point sur la                       
 prochaine séance à Wall Street                   
                                                  
                                                         
  LA CLÔTURE                                             
 EN EUROPE                                        
                                                         
 Indices      Dernier  Var.     Var. %   YTD             
                       Points                     
 Eurofirst    1445,71  -20,55   -1,40%   -5,48%          
 300                                              
                                                  
 Eurostoxx    3325,99  -51,31   -1,52%   -5,08%          
 50                                               
                                                  
 CAC 40       5079,21  -72,47   -1,41%   -4,39%          
                                                  
 Dax 30       12107,4  -152,81  -1,25%   -6,27%          
              8                                   
 FTSE         7092,43  -78,26   -1,09%   -7,74%          
                                                  
 SMI          8682,00  -81,11   -0,93%   -7,46%          
                                                         
 CHANGES                                                 
              Cours    Veille   Var.%    YTD             
 Euro/Dlr     1,2233   1,2233   +0,00%   +1,98%          
                                                  
 Dlr/Yen      108,78   108,78   +0,00%   -3,45%          
                                                  
 Euro/Yen     133,30   133,30   +0,00%   -1,39%          
                                                  
 Dlr/CHF      0,9399   0,9399   +0,00%   -3,53%          
                                                  
 Euro/CHF     1,1501   1,1501   +0,00%   -1,61%          
                                                  
 Stg/Dlr      1,3835   1,3835   +0,00%   +2,39%          
                                                  
 Indice $     90,3170  90,2290  +0,10%   -1,96%          
                                                  
                                                         
 OR                                                      
              Cours    Veille   Var.%    YTD             
 Or Spot      1316,26  1316,26  +0,00%   +1,06%          
                                                  
                                                         
 TAUX                                                    
                                                         
                       Dernier  Var.     Spread/Bund
                                           (pts)
 Future Bund           158,01   +0,27                    
                                                  
 Bund 10 ans           0,75     -0,00                    
                                                  
 Bund 2 ans            -0,58    -0,01                    
                                                  
 OAT 10 ans            0,98     -0,01    +23,07          
                                                  
 Treasury 10 ans       2,86     +0,01                    
                                                  
 Treasury 2            2,07     -0,06                    
 ans                                              
                                                  
                                                         
  PETROLE                                                
 (en          Cours    Précéde  Var      Var.%    YTD
 dollars)              nt                         
 Brut léger   59,05    61,15    -2,10    -3,43%   -2,27%
 US                                               
 Brent        62,60    64,81    -2,21    -3,41%   -6,39%

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