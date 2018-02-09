Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

9 février (Reuters) -
AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE CLÉ À L'AGENDA DU 9 FÉVRIER
LA CLÔTURE A WALL
STREET
Indices Dernier Var. Var. % YTD
Points
Dow Jones 24190,9 +330,44 +1,38% -2,14%
0
S&P-500 2619,55 +38,55 +1,49% -2,02%
Nasdaq 6874,49 +97,33 +1,44% -0,42%
Nasdaq 100 6412,68 +106,58 +1,69% +0,25%
Détail de la séance
à Wall Street
"The Day Ahead" - Le point sur la
prochaine séance à Wall Street
LA CLÔTURE
EN EUROPE
Indices Dernier Var. Var. % YTD
Points
Eurofirst 1445,71 -20,55 -1,40% -5,48%
300
Eurostoxx 3325,99 -51,31 -1,52% -5,08%
50
CAC 40 5079,21 -72,47 -1,41% -4,39%
Dax 30 12107,4 -152,81 -1,25% -6,27%
8
FTSE 7092,43 -78,26 -1,09% -7,74%
SMI 8682,00 -81,11 -0,93% -7,46%
CHANGES
Cours Veille Var.% YTD
Euro/Dlr 1,2233 1,2233 +0,00% +1,98%
Dlr/Yen 108,78 108,78 +0,00% -3,45%
Euro/Yen 133,30 133,30 +0,00% -1,39%
Dlr/CHF 0,9399 0,9399 +0,00% -3,53%
Euro/CHF 1,1501 1,1501 +0,00% -1,61%
Stg/Dlr 1,3835 1,3835 +0,00% +2,39%
Indice $ 90,3170 90,2290 +0,10% -1,96%
OR
Cours Veille Var.% YTD
Or Spot 1316,26 1316,26 +0,00% +1,06%
TAUX
Dernier Var. Spread/Bund
(pts)
Future Bund 158,01 +0,27
Bund 10 ans 0,75 -0,00
Bund 2 ans -0,58 -0,01
OAT 10 ans 0,98 -0,01 +23,07
Treasury 10 ans 2,86 +0,01
Treasury 2 2,07 -0,06
ans
PETROLE
(en Cours Précéde Var Var.% YTD
dollars) nt
Brut léger 59,05 61,15 -2,10 -3,43% -2,27%
US
Brent 62,60 64,81 -2,21 -3,41% -6,39%