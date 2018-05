Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

1er mai (Reuters) - PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT CN PMI IHS Markit Manuf. Définitif avril FR 07h50 PMI IHS Markit Manuf. Définitif avril 53,4 53,7 DE 07h55 PMI IHS Markit Manuf. Définitif avril 58,1 58,2 EZ 08h00 PMI IHS Markit Manuf. Défininif avril 56,0 56,6 EZ 09H00 PIB 1ere estimation T1 +0,6% +0,6% - annuel +2,5% +2,7% Taux de chômage mars +8,5 +8,5% IT 09h00 PIB 1ere estimation T1 +0,3% +0,3% - annuel +1,4% +1,6% USA 12h15 Enquête ADP sur l'emploi privé avril 200.000 241.000 18h00 Communiqué à l'issue du FOMC LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones 24099,05 -64,10 -0,27% -2,51% S&P-500 2654,80 +6,75 +0,25% -0,70% Nasdaq 7130,70 +64,44 +0,91% +3,29% Nasdaq 100 6681,96 +76,39 +1,16% +4,46% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1510,85 -1,18 -0,08% -1,22% Eurostoxx 50 3536,26 -0,26 -0,01% +0,92% CAC 40 5520,50 +37,31 +0,68% +3,91% Dax 30 12612,11 +31,24 +0,25% -2,37% FTSE 7520,36 +11,06 +0,15% -2,18% SMI 8886,26 +43,24 +0,49% -5,28% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1993 1,2077 -0,70% -0,03% Dlr/Yen 109,80 109,33 +0,43% -2,55% Euro/Yen 131,73 132,05 -0,24% -2,55% Dlr/CHF 0,9963 0,9905 +0,59% +2,26% Euro/CHF 1,1950 1,1967 -0,14% +2,23% Stg/Dlr 1,3613 1,3769 -1,13% +0,75% Indice $ 92,4610 91,8410 +0,68% +0,37% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1304,21 1314,95 -0,82% +0,14% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 158,81 +0,15 Bund 10 ans 0,56 -0,00 Bund 2 ans -0,57 +0,00 OAT 10 ans 0,80 -0,00 +23,95 Treasury 10 ans 2,97 +0,04 Treasury 2 ans 2,51 +0,02 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 67,47 68,57 -1,10 -1,60% +11,67% Brent 73,32 74,69 -1,37 -1,83% +9,65% (Marc Joanny)