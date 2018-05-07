Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

PARIS, 7 mai (Reuters) -
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 mai:
PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT
DE 06h00 Production industrielle mars +0,8% -1,6%
Balance commerciale +20,0 mds +19,2 mds
LA CLÔTURE A WALL STREET
Indices Dernier Var. Points Var. % YTD
Dow Jones 24357,32 +94,81 +0,39% -1,46%
S&P-500 2672,63 +9,21 +0,35% -0,04%
Nasdaq 7265,21 +55,60 +0,77% +5,24%
Nasdaq 100 6821,87 +52,76 +0,78% +6,65%
Détail de la séance à Wall
Street
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall
Street
LA CLÔTURE EN
EUROPE
Indices Dernier Var. Points Var. % YTD
Eurofirst 300 1527,70 +9,03 +0,59% -0,12%
Eurostoxx 50 3564,19 +13,60 +0,38% +1,72%
CAC 40 5531,42 +15,37 +0,28% +4,12%
Dax 30 12948,14 +128,54 +1,00% +0,24%
FTSE 7567,14 +64,45 +0,86% -1,57%
SMI 8978,65 +74,82 +0,84% -4,30%
CHANGES
Cours Veille Var.% YTD
Euro/Dlr 1,1923 1,1958 -0,29% -0,61%
Dlr/Yen 109,07 109,11 -0,04% -3,20%
Euro/Yen 130,05 130,49 -0,34% -3,79%
Dlr/CHF 1,0026 0,9997 +0,29% +2,90%
Euro/CHF 1,1955 1,1957 -0,02% +2,28%
Stg/Dlr 1,3556 1,3530 +0,19% +0,33%
Indice $ 92,7650 92,5660 +0,21% +0,70%
OR
Cours Veille Var.% YTD
Or Spot 1313,56 1314,65 -0,08% +0,85%
TAUX
Dernier Var. Spread/Bund
(pts)
Future Bund 159,26 +0,18
Bund 10 ans 0,53 +0,00
Bund 2 ans -0,57 -0,01
OAT 10 ans 0,77 +0,01 +24,17
Treasury 10 ans 2,95 +0,01
Treasury 2 ans 2,50 +0,00
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD
Brut léger US 70,02 69,72 +0,30 +0,43% +15,89%
Brent 75,57 74,87 +0,70 +0,93% +13,01%
(Marc Joanny, édité par)