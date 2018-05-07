Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

PARIS, 7 mai (Reuters) - PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 mai: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Production industrielle mars +0,8% -1,6% Balance commerciale +20,0 mds +19,2 mds LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones 24357,32 +94,81 +0,39% -1,46% S&P-500 2672,63 +9,21 +0,35% -0,04% Nasdaq 7265,21 +55,60 +0,77% +5,24% Nasdaq 100 6821,87 +52,76 +0,78% +6,65% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1527,70 +9,03 +0,59% -0,12% Eurostoxx 50 3564,19 +13,60 +0,38% +1,72% CAC 40 5531,42 +15,37 +0,28% +4,12% Dax 30 12948,14 +128,54 +1,00% +0,24% FTSE 7567,14 +64,45 +0,86% -1,57% SMI 8978,65 +74,82 +0,84% -4,30% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1923 1,1958 -0,29% -0,61% Dlr/Yen 109,07 109,11 -0,04% -3,20% Euro/Yen 130,05 130,49 -0,34% -3,79% Dlr/CHF 1,0026 0,9997 +0,29% +2,90% Euro/CHF 1,1955 1,1957 -0,02% +2,28% Stg/Dlr 1,3556 1,3530 +0,19% +0,33% Indice $ 92,7650 92,5660 +0,21% +0,70% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1313,56 1314,65 -0,08% +0,85% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 159,26 +0,18 Bund 10 ans 0,53 +0,00 Bund 2 ans -0,57 -0,01 OAT 10 ans 0,77 +0,01 +24,17 Treasury 10 ans 2,95 +0,01 Treasury 2 ans 2,50 +0,00 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 70,02 69,72 +0,30 +0,43% +15,89% Brent 75,57 74,87 +0,70 +0,93% +13,01% (Marc Joanny, édité par)