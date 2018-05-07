Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actualités  >  Indices / Marchés

Actualités : Indices / Marchés
Toute l'infoSociétésIndices / MarchésEconomie / ForexMat. PremièresTauxBarons de la boursePro. de la financeAgendaSecteurs 

Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
0
07/05/2018 | 22:43

    PARIS, 7 mai (Reuters) -       
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 mai:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 DE      06h00  Production industrielle        mars          +0,8%         -1,6%
                Balance commerciale                         +20,0 mds    +19,2 mds
 
 LA CLÔTURE A WALL STREET                                                                
 Indices             Dernier       Var. Points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones           24357,32      +94,81        +0,39%        -1,46%                    
 S&P-500             2672,63       +9,21         +0,35%        -0,04%                    
 Nasdaq              7265,21       +55,60        +0,77%        +5,24%                    
 Nasdaq 100          6821,87       +52,76        +0,78%        +6,65%                    
                                                                                         
 Détail de la séance à Wall                                                              
 Street                                                                      
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                               
 Street                                                                      
                                                                                         
  LA CLÔTURE EN                                                                          
 EUROPE                                                                      
                                                                                         
 Indices             Dernier       Var. Points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300       1527,70       +9,03         +0,59%        -0,12%                    
                                                                             
 Eurostoxx 50        3564,19       +13,60        +0,38%        +1,72%                    
                                                                             
 CAC 40              5531,42       +15,37        +0,28%        +4,12%                    
 Dax 30              12948,14      +128,54       +1,00%        +0,24%                    
 FTSE                7567,14       +64,45        +0,86%        -1,57%                    
 SMI                 8978,65       +74,82        +0,84%        -4,30%                    
                                                                                         
 CHANGES                                                                                 
                     Cours         Veille        Var.%         YTD                       
 Euro/Dlr            1,1923        1,1958        -0,29%        -0,61%                    
 Dlr/Yen             109,07        109,11        -0,04%        -3,20%                    
 Euro/Yen            130,05        130,49        -0,34%        -3,79%                    
 Dlr/CHF             1,0026        0,9997        +0,29%        +2,90%                    
 Euro/CHF            1,1955        1,1957        -0,02%        +2,28%                    
 Stg/Dlr             1,3556        1,3530        +0,19%        +0,33%                    
 Indice $            92,7650       92,5660       +0,21%        +0,70%                    
                                                                                         
 OR                                                                                      
                     Cours         Veille        Var.%         YTD                       
 Or Spot             1313,56       1314,65       -0,08%        +0,85%                    
                                                                                         
 TAUX                                                                                    
                                                                                         
                                   Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
 Future Bund                       159,26        +0,18                                   
                                                                             
 Bund 10 ans                       0,53          +0,00                                   
                                                                             
 Bund 2 ans                        -0,57         -0,01                                   
                                                                             
 OAT 10 ans                        0,77          +0,01         +24,17                    
                                                                             
 Treasury 10 ans                   2,95          +0,01                                   
 Treasury 2 ans                    2,50          +0,00                                   
                                                                             
                                                                                         
  PETROLE                                                                                
 (en dollars)        Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US       70,02         69,72         +0,30         +0,43%        +15,89%
                                                                             
 Brent               75,57         74,87         +0,70         +0,93%        +13,01%
                                                                                         
 

 (Marc Joanny, édité par)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CAC 40 0.28%5531.42 Cours en temps réel.3.83%
EURO STOXX 50 0.38%3564.19 Cours en clôture.1.65%
NASDAQ 100 0.78%6821.8738 Cours en différé.5.83%
NASDAQ COMP. 0.77%7265.2127 Cours en différé.4.44%
S&P 500 0.35%2672.63 Cours en temps réel.-0.38%
SMI 0.84%8978.65 Cours en différé.-5.10%
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
0
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Dernières actualités "Indices / Marchés"
00:08Wall Street : refroidi par un nouveau tweet de Trump sur Iran
CF
07/05BOURSE DE WALL STREET : Wall Street termine en hausse, techs et pétrole en soutien
RE
07/05BOURSE DE LONDRES : Le président nigérian va consulter son médecin en Grande-Bretagne
RE
07/05BOURSE DE WALL STREET : Les Marchés à la clôture de Wall Street
RE
07/05POINT Marchés-Wall Street termine en hausse, techs et pétrole en soutien
RE
07/05Wall Street termine en hausse, profitant d'un bond du pétrole
AW
07/05EUROPE : Les Bourses européennes en hausse, portées par le pétrole et l'euro faible
AW
07/05Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 8 mai 2018
AO
07/05Bourse Zurich: nouvelle nette progression, Nestlé sous observation
AW
07/05CAC40 : les records s'enchainent, le $ à 1,19E, WStreet +0,7%
CF
Dernières actualités "Indices / Marchés"
Contactez-nous
+33 (0)4 78 30 41 42
Rejoignez
252 143 membres
Zonebourse.com :
A Propos :
Restez Connecté :
Liens :
 OJD Zonebourse
Copyright © 2018 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par vwd group et Interactive Data.