Les Nouveaux Constructeurs : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2017

Le Rapport Financier Annuel du Groupe Les Nouveaux Constructeurs portant sur l’exercice 2017 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 6 avril 2018 et est disponible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.lesnouveauxconstructeurs.fr/informations-financieres/assemblee-generale.html

Toute personne peut demander à la Société l’envoi du Rapport Financier Annuel au siège de la Société Les Nouveaux Constructeurs :

50, Route de la Reine

CS 50040

92773 Boulogne-Billancourt cedex

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

La société, fondée par Olivier Mitterrand, est un acteur important de la promotion de logements neufs et de bureaux, en France et dans deux pays européens.

Depuis 1972, Les Nouveaux Constructeurs a livré près de 80.000 appartements et maisons individuelles, en France et à l’étranger. Solidement implanté en France, sa présence dans huit des principales agglomérations du pays, ainsi que la qualité de ses programmes ont permis à Les Nouveaux Constructeurs de devenir l’un des noms reconnus de la profession.

Les Nouveaux Constructeurs est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B, code "LNC" - code ISIN : FR0004023208).

