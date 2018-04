Les PRI saluent la publication d'un rapport sur la finance verte au Royaume-Uni

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) saluent la publication du rapport du groupe de travail mandaté par le gouvernement britannique (Green Finance Taskforce) qui permettrait au Royaume-Uni de se positionner en tant que leader européen de l'investissement dans la finance verte. "Nous savons que l'effort nécessaire pour lutter contre le changement climatique représente un gigantesque défi, mais offre également d'importantes opportunités d'investissement", déclare Nathan Fabian, directeur des affaires publiques et de la recherche au sein du réseau international d'investisseurs."Le rapport publié fin mars décrit la manière dont le Royaume-Uni pourrait s'appuyer sur ses atouts, notamment en matière de levée de fonds, pour devenir un leader mondial de l'investissement vert".Le président français, Emmanuel Macron, s'étant également engagé à faire de la France un leader de la finance verte, la France et le Royaume-Uni sont en concurrence pour se positionner au rang de première place financière en matière d'investissement vert."Le rapport démontre le potentiel dont disposent le Royaume-Uni et la ville de Londres pour jouer un rôle de premier plan en Europe en tant que centre de la finance verte. Une telle initiative permettrait d'attirer de nouveaux investissements étrangers et renforcerait la position de Londres en tant que centre mondial de l'investissement durable" explique Nathan Fabian."Les recommandations du rapport ouvrent la voie pour que les investisseurs institutionnels puissent profiter de nouvelles opportunités d'investissement tout en jouant un rôle pour assurer la transition vers un monde bas carbone et atténuer les risques liés au changement climatique".