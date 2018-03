(Actualisé avec résultat officiel, réactions)

ZURICH, 4 mars (Reuters) - Les Suisses ont clairement rejeté dimanche à près de 72% un projet d'interdiction de la redevance dans l'audiovisuel public, selon les résultats officiels définitifs de cette votation.

Si le "oui" au "No Billag" avait gagné, la Suisse serait devenue le premier pays européen à supprimer la redevance et la SSR, le service audiovisuel public suisse, se serait retrouvée en danger de mort par manque de financement.

L'initiative No Billag - du nom de l'organisme collectant la redevance - ne l'a par ailleurs emporté dans aucun des cantons suisses.

La conseillère fédérale Doris Leuthard, chargée de la communication, s'est déclarée satisfaite par l'issue de la votation, soulignant que le peuple suisse avait marqué son attachement à un service public de l'audiovisuel et estimé qu'on ne pouvait pas "travailler qu'avec des recettes purement commerciales".

Le gouvernement de la confédération s'était opposé à l'initiative "No Billag", jugeant qu'elle menaçait la diversité médiatique et nuirait au débat politique dans ce pays de 8,4 millions d'habitants répartis en quatre groupes linguistiques.

"C'est un bon jour pour la SSR, qui voit sa légitimité de service public renforcée", a expliqué pour sa part Jean-Michel Cina, le président du conseil d'administration de la SSR, lors d'une conférence de presse à Berne. "C'est une certaine idée de la Suisse, solidaire et pluriculturelle, que la population suisse a choisi de soutenir aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Les promoteurs de la votation arguaient que le service de la radio et télévision publiques suisse était surdimensionné et devait réaliser des économies. Ils jugeaient aussi que le principe de la redevance n'avait plus sa place à l'ère des nouvelles pratiques de consommation de contenu audiovisuel type Netflix.

Le gouvernement suisse a présenté un nouveau projet de redevance qui inclut une forte réduction de son montant et une refonte de son assiette. Actuellement de 451 francs suisses par an (390 euros), elle passerait à 365 francs (316 euros) en 2019. (John Revill Gilles Trequesser et Henri-Pierre André pour le service français)