Les USA devraient ouvrir leur ambassade à Jérusalem en mai

par Yara Bayoumy

WASHINGTON, 23 février (Reuters) - Les Etats-Unis prévoient de transférer leur ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem au moi de mai, suivant une décision qui rompt avec la politique observée depuis des décennies par l'administration américaine et risque d'accentuer les tensions au Proche-Orient.

Donald Trump avait annoncé le 6 décembre que les Etats-Unis reconnaissaient Jérusalem comme la capitale d'Israël et avait demandé au département d'Etat de préparer le déménagement de la représentation diplomatique américaine en Israël.

"Au mois de mai, nous allons déplacer l'ambassadeur et une petite équipe à Arnona", le complexe qui abrite actuellement les activités consulaires du consulat général des Etats-Unis à Jérusalem, a dit vendredi un responsable américain, qui a souhaité garder l'anonymat.

"Ce qui va se passer en mai est qu'un panneau sera mis à Arnona pour indiquer que le bâtiment est l'ambassade des Etats-Unis", a-t-il ajouté, précisant toutefois que la majorité des employés diplomatiques américains resteront à Tel Aviv.

Ce transfert semble intervenir plus tôt que prévu. Le vice-président Mike Pence avait indiqué le mois dernier lors d'un discours devant la Knesset que le déménagement à Jérusalem aurait lieu d'ici la fin de 2019.

L'installation à Jérusalem va coïncider avec le 70e anniversaire de la création de l'Etat d'Israël dont l'indépendance a été proclamée le 14 mai 1948, a précisé le responsable américain.

L'annonce a été accueillie de manière enthousiaste par le ministre israélien du Renseignement Israël Katz dans un message sur Twitter.

"Il n'y a pas de plus grand cadeau que celui-ci ! La décision la plus juste et la plus correcte. Merci, ami !" écrit le ministre. Israël a prévu de célébrer ce 70e anniversaire les 19 et 20 avril.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui sera reçu à la Maison blanche le 5 mars, a déclaré pour sa part qu'il était en contact avec l'administration américaine et qu'il répondrait si et quand l'annonce serait faite sur le transfert, a dit une source gouvernementale israélienne.

LIEU SÛR

Dans un deuxième temps, les Etats-Unis chercheront un lieu sûr dans Jérusalem pour y construire une nouvelle ambassade.

Le consulat à Jérusalem-Est continuera d'accueillir les Palestiniens et pour des raisons de sécurité l'ambassadeur David Friedman continuera d'occuper sa résidence dans le nord de Tel Aviv, faisant le trajet chaque jour jusqu'à Jérusalem, a expliqué un autre responsable.

L'annonce de l'ouverture d'une ambassade à Jérusalem a été vivement critiqué par les Palestiniens, qui revendiquent la partie orientale de Jérusalem comme capitale de leur futur Etat.

"C'est une décision inacceptable. Toute initiative unilatérale n'apportera aucune légitimité à quiconque et sera un obstacle à tout effort de créer une paix dans la région", a déclaré Nabil Abou Rdeineh, porte-parole de Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne.

Rdeineh a estimé que "le seul chemin pour parvenir à la paix, la sécurité et la stabilité" était de suivre la proposition présentée devant le Conseil de sécurité de l'Onu le 20 février par Abbas.

Le dirigeant palestinien plaidait pour une conférence internationale pour relancer le processus de négociation avec Israël dans l'impasse depuis plusieurs années.

A Gaza, un représentant du Hamas a estimé que le transfert de l'ambassade américaine constituait "une déclaration de guerre contre les Arabes et la nation musulmane" et a appelé l'administration américaine "à revoir sa décision". (Yara Bayoumy; Pierre Sérisier pour le service français, édité par Arthur Connan)