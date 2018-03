Les USA disent avoir tué un dirigeant d'Al Qaïda en Libye

(Actualisé avec précisions)

WASHINGTON, 28 mars (Reuters) - Le Pentagone a annoncé mercredi avoir tué un dirigeant d'Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) ce week-end lors d'une frappe aérienne en Libye.

Le bombardement en question, qui a eu lieu samedi dans les environs de la ville d'Oubari, a été organisé en coordination avec le Gouvernement d'Accord national libyen, celui qui est reconnu par la communauté internationale.

Il s'agit de la première frappe contre des combattants d'Al Qaïda en Libye. Elle a tué "deux terroristes". Elle visait à empêcher la création d'un bastion djihadiste dans le vaste désert libyen, indique Washington.

Dans un communiqué, l'armée américaine indique que le dirigeant tué, Moussa Abou Daoud, entraînait des recrues en Libye pour perpétrer des attentats dans la région.

Moussa Abou Daoud fournissait un soutien logistique, des financements et des armes à Aqmi et permettait ainsi au groupe islamiste de menacer et d'attaquer les intérêts américains et occidentaux dans la région," indique le Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique dans un communiqué. (Idriss Ali; Danielle Rouquié pour le service français)