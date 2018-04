Les USA s'apprêteraient à sanctionner des oligarques russes

WASHINGTON, 5 avril (Reuters) - Les Etats-Unis envisagent de sanctionner des oligarques russes, dont des proches du président Vladimir Poutine, en vertu d'une loi visant Moscou pour ingérence dans l'élection présidentielle américaine de 2016, apprend-on mercredi de source proche de l'affaire.

Les sanctions pourraient être annoncées dès jeudi. Le 15 mars déjà, les Etats-Unis avaient sanctionné 19 personnes et cinq entités, dont les services secrets russes.

Cette décision de Donald Trump, qui ne ciblait pas les oligarques et les fonctionnaires proches de Poutine avait attiré les critiques des parlementaires américains, tant de la majorité républicaine que de l'opposition démocrate.

Cette fois, les sanctions viseront des proches du pouvoir russe. Elles seraient imposées en vertu de la loi dit "Contre les adversaires de l'Amérique" (CAATSA), votée pour sanctionner la Russie pour l'annexion de la Crimée ukrainienne en 2014, sa participation à la guerre civile en Syrie et son interférence supposée dans l'élection présidentielle américaine de 2016, ce que Moscou dément.

Les relations entre les Etats-Unis et la Russie se sont envenimées avec l'affaire Skripal, du nom d'un ancien agent double russe, Sergueï Skripal, empoisonné à l'aide d'un agent neurotoxique de l'époque soviétique et retrouvé inconscient le 4 mars dernier avec sa faille dans le sud du Royaume-Uni.

La Russie a démenti tout rôle dans cette affaire, mais le 26 mars dernier, les Etats-Unis et de nombreux occidentaux ont annoncé l'expulsion d'un très grand nombre de diplomates russes par solidarité avec le Royaume-Uni. (John Walcott et Jonathan Landay avec Steve Holland, Arshad Mohammed, Lesley Wroughton, Patricia Zengerle et Phil Stewart; Danielle Rouquié pour le service français)