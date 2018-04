Les actions limitent les dégâts mais le risque protectionniste pèse

À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,20% (10,32 points) à 5.141,80 points, après avoir cédé jusqu'à 1,11% en milieu de séance pour repasser sous 5.100.

À Francfort, le Dax a reculé de 0,37%. L'indice EuroStoxx 50 a cédé 0,2%, le FTSEurofirst 300 0,43% et le Stoxx 600 0,47%.

A Londres, le FTSE 100 est parvenu à terminer in extremis en hausse, de 0,05%, grâce entre autres à la bonne tenue des groupes pharmaceutiques GlaxoSmithKline (+1,26%) et Shire (+2,64%).

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait dans le rouge, le Dow Jones cédant 0,76% et le Nasdaq Composite 0,24%, un repli bien plus limité toutefois que celui que laissaient craindre les contrats à terme avant l'ouverture.

A l'origine de la baisse des marchés d'actions se trouvent l'annonce par les Etats-Unis de nouveaux droits de douane pouvant atteindre 25% sur environ 1.300 produits chinois de hautes technologies, suivie quelques heures plus tard par la publication à Pékin d'une liste de produits américains taxés à leur tour, des représailles qui touchent aussi bien le secteur américain de l'aéronautique que ceux de l'automobile et de la chimie, ou encore le soja importé des Etats-Unis.

Le président américain, Donald Trump, s'est efforcé de rassurer en déclarant que "nous ne sommes pas en guerre commerciale avec la Chine" mais les décisions de Washington et la rapidité de la riposte chinoise ont ravivé les craintes d'un impact marqué du protectionnisme sur le commerce mondial, donc sur la croissance.

"Le commerce mondial est un élément clé de la dynamique mondiale. L'accroissement des tarifs douaniers est pénalisant car c'est jeter une poignée de sable dans des mécanismes fragiles", souligne Philippe Waechter, directeur de la recherche économique d'Ostrum Asset Management (ex-Natixis AM).

A WALL STREET, BOEING, CATERPILLAR ET INTEL SOUFFRENT

Le repli quasi-général des actions a touché en premier lieu les valeurs les plus exposées au risque protectionniste. L'indice MSCI des marchés émergents accuse ainsi un repli de 1,44%.

En Europe, L'indice Stoxx du secteur des matières premières accuse ainsi un recul de 2,41% sur la journée et celui des hautes technologies a abandonné 1,66%.

A Paris, la plus forte baisse du SBF 120 est pour le groupe minier Eramet (-3,90%) et, au sein du CAC, ArcelorMittal a cédé 3,72% et STMicroelectronics 2,24%. A l'opposé, L'Oréal (+1,83%) et Pernod Ricard (+1,32%) ont soutenu l'indice.

A New York, Boeing, Caterpillar et Intel cèdent entre 1,2% et 2,6% tandis que Nike et Coca-Cola, épargnés par les sanctions chinoises, progressent.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,15% face à un panier de devises de référence. Il a toutefois lui aussi réduit ses pertes, ce qui a fait retomber l'euro sous 1,23 dollar.

Du côté des matières premières, le soja, spécifiquement visé par les sanctions chinoises, a chuté de 3,06%, le cuivre de 1,16% et le nickel de 2,3%.

Le pétrole est lui aussi dans le rouge mais, comme les actions, il a réduit ses pertes au fil des heures: le Brent, après un plus bas à 66,69 dollars le baril, est remonté à près de 67,50 dollars. La remontée des cours a notamment profité de l'annonce d'une baisse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis.

Les rendements des emprunts d'Etat, en net repli en début de séance, sont eux aussi repartis à la hausse: le dix ans américain ressort au-dessus de 2,875% après un plus bas à 2,748% et son équivalent allemand finit la journée tout près de 0,5%, deux points de base au-dessus de son plus bas du jour.

LA CLÔTURE EN

EUROPE

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Eurofirst 300 1439,53 -6,28 -0,43% -5,89%

Eurostoxx 50 3340,35 -6,58 -0,20% -4,67%

CAC 40 5141,80 -10,32 -0,20% -3,21%

Dax 30 11957,9 -44,55 -0,37% -7,43%

0

FTSE 7034,01 +3,55 +0,05% -8,50%

SMI 8553,69 -77,24 -0,89% -8,83%

Les valeurs à suivre à Paris et

en Europe : [WATCH/LFR]

LA TENDANCE A

WALL STREET

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Dow Jones 23865,5 -167,84 -0,70% -3,45%

2

S&P-500 2602,80 -11,65 -0,45% -2,65%

Nasdaq 6925,80 -15,48 -0,22% +0,32%

Nasdaq 100 6438,90 -19,93 -0,31% +0,66%

Compte rendu de la séance à

Wall Street : [.NFR]

"The Day Ahead" - Le point sur la

prochaine séance à Wall Street [DAY/US]

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,2294 1,2269 +0,20% +2,48%

Dlr/Yen 106,51 106,59 -0,08% -5,47%

Euro/Yen 130,95 130,79 +0,12% -3,13%

Dlr/CHF 0,9592 0,9586 +0,06% -1,55%

Euro/CHF 1,1793 1,1765 +0,24% +0,89%

Stg/Dlr 1,4079 1,4056 +0,16% +4,20%

Indice $ 90,0610 90,2000 -0,15% -2,24%

OR

Cours Veille Var. % YTD

Or Spot 1335,58 1332,45 +0,23% +2,54%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 159,39 +0,09

Bund 10 ans 0,50 -0,00

Bund 2 ans -0,58 -0,00

OAT 10 ans 0,72 -0,01 +22,38

Treasury 10 2,78 -0,00

ans

Treasury 2 ans 2,29 +0,00

PETROLE

Cours Précéde Var Var.% YTD

nt

Brut léger US 63,17 63,51 -0,34 -0,54% +4,55%

Brent 67,65 68,12 -0,47 -0,69% +1,17%

(Édité par Wilfrid Exbrayat)

par Marc Angrand