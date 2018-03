Les actions repartent de l'avant, espoir d'apaisement sur le commerce

À Paris, le CAC 40 gagne 0,26% à 5.108,31 points à 10h45 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,49% et à Londres, le FTSE 100 avance de 0,26%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,37%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,34% et le Stoxx 600 de 0,34%.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en progression de plus de 1% pour le Standard & Poor's 500, qui a chuté de près de 6% la semaine dernière, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis janvier 2016, conséquence de la montée rapide des tensions commerciales internationales.

Les dernières nouvelles sur ce sujet devenu la préoccupation numéro un de nombreux investisseurs sont toutefois plus encourageantes, qu'il s'agisse des exemptions accordées par Washington à plusieurs de ses partenaires sur l'acier et l'aluminium ou de la réaction jugée modérée de la Chine aux annonces de Donald Trump.

Le Wall Street Journal fait état lundi de l'envoi par les Etats-Unis à la Chine d'une liste de revendications commerciales incluant la baisse des droits de douane sur les voitures américaines ou un accès facilité à ses marchés financiers.

"Pour l'instant, nous nous attendons à de nouvelles mesures et annonces commerciales controversées mais nous ne prévoyons pas d'escalade vers une guerre commerciale ouverte", commentent les économistes d'Amundi.

"Dans l'hypothèse de l'absence d'escalade supplémentaire et de négociations plus calmes entre la Chine et les Etats-Unis, nous ne prévoyons qu'un léger ralentissement du commerce mondiale, avec davantage de redistribution des échanges que de défaite unilatérale d'un pays en particulier."

L'indice mondial MSCI, qui regroupe 47 marchés développés et émergents, prend 0,22% après avoir touché vendredi un plus bas de six semaines.

Signe que le regain d'appétit pour le risque reste mesuré, le dollar est de nouveau orienté à la baisse face aux autres grandes devises, au plus bas depuis cinq semaines. L'euro est quant à lui repassé au-dessus de 1,24 dollar pour la première fois depuis le 14 mars.

NATUREX BONDIT DE 40% APRÈS L'ANNONCE DE SON RACHAT PAR GIVAUDAN

Sur le marché obligataire, les rendements sont repartis à la hausse, le dix ans allemand remontant à plus de 0,54% sans toutefois effacer la totalité des pertes de la semaine écoulée. Même constat pour le dix ans américain, qui se rapproche de 2,85% après être tombé au plus bas vendredi sous 2,8%.

La remontée est plus nette pour les rendements italiens, la perspective d'une coalition gouvernementale entre le Mouvement Cinq Etoiles (M5S) et La Ligue après l'ouverture de la session parlementaire ce week-end étant perçue comme un facteur supplémentaire de risque.

L'écart de rendement entre les titres italiens et allemands à dix ans, qui avait dépassé 150 points de base juste après les élections législatives du 4 mars, avoisine 136 points. La Bourse de Milan, elle, abandonne 0,31%.

Côté actions, le secteur automobile, toujours très sensible aux tensions commerciales, affiche le rebond le plus marqué avec un gain de 0,91%. BMW (+1,70%) et Volkswagen (+1,43%) se classent en tête de l'EuroStoxx 50 et à Paris, Renault et PSA prennent respectivement 1,13% et 1,1%.

Parmi les autres valeurs qui avaient souffert au cours des deux dernières séances, le spécialiste des semi-conducteurs Soitec regagne 5,08% et Schneider Electric 0,93%, l'une des meilleures performances du CAC.

Aux fusions-acquisitions, le producteur français d'ingrédients naturels pour l'agroalimentaire, la santé et les cosmétiques Naturex bondit de 40,63% après l'annonce d'un projet d'offre de retrait par le suisse Givaudan (+1,53%), qui a déjà pris un peu plus de 40% de son capital.

Un autre suisse, Alpiq Engineering Services, prend 6,43%, porté par son rachat par Bouygues (+0,63%), qui se renforce ainsi dans les services à l'énergie.

Le marché pétrolier est en légère baisse mais son repli est limité par l'espoir d'une issue négociée au bras de fer commercial entre Washington et Pékin. Le Brent se traite ainsi toujours au-dessus de 70 dollars le baril, après un pic à 71,05, au plus haut depuis fin janvier.

(Édité par Blandine Hénault)

par Marc Angrand