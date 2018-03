Les actions tentent un rebond, les tensions s'apaisent

À Paris, l'indice CAC 40 prend 0,3% à 5.110,32 points vers 08h50 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,4% et à Londres, le FTSE avance de 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro progresse de 0,32%, le FTSEurofirst 300 de 0,29% et le Stoxx 600 de 0,26%.

La tendance en Europe est soutenue par les signaux envoyés par les contrats à terme sur les indices de Wall Street, qui grimpent de 0,9% à 1,3% après des informations du Wall Street Journal faisant état d'un début de négociation entre les Etats-Unis et la Chine pour améliorer l'accès des Américains au marché chinois.

Les mouvements des valeurs sont peu spectaculaires dans les premiers échanges avec quelques indices sectoriels encore un peu dans le rouge, comme les banques (-0,21%) et les technologiques (-0,07%).

Le CAC 40 et le Stoxx 600 ont tous deux perdu plus de 3% la semaine dernière sur fond de crainte d'escalade des tensions commerciales entre Washington et Pékin après la décision de l'administration Trump d'imposer des droits de douane sur jusqu'à 60 milliards de dollars (49 milliards d'euros) d'importations chinoises.

LES TAUX REMONTENT

En Asie, les places boursières évoluaient dans le rouge avant que la hausse des "futures" de Wall Street ne modifie la tendance. L'indice Nikkei à Tokyo a gagné 0,72% et le Kospi à Séoul a pris 0,84%, ce dernier étant soutenu par l'annonce de l'exemption de la Corée du Sud des droits de douane sur les importations américaines d'acier.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,35%, malgré un repli de 0,6% pour l'indice composite de la Bourse de Shanghai, sur lequel les tensions commerciales continuent de peser.

La Bourse de New York a clôturé vendredi en nette baisse, le Dow Jones retombant à son plus bas de clôture depuis novembre. L'indice a perdu 5,67% la semaine dernière et accuse un repli de 11,6% depuis son record de clôture du 26 janvier.

Signe d'une moindre aversion au risque en ce début de semaine, les rendements obligataires remontent un peu, le 10 ans américain repassant 2,84%.

Les rendements des emprunts d'Etat italiens évoluent eux aussi en hausse, soutenus par la perspective d'une alliance entre le parti anti-système Mouvement Cinq Etoiles (M5S) et le parti anti-immigration La Ligue après les élections législatives du 4 mars qui ont accouché d'un Parlement sans majorité claire.

Sur le marché des changes, le dollar recule encore un peu face à un panier de devises de référence après avoir perdu 0,8% la semaine dernière. L'euro prend 0,3% face au billet vert, à 1,2380.

Sur le marché pétrolier, les cours du brut sont rattrapés par les craintes de guerre commerciale après avoir été portés par la perspective d'une prolongation de l'accord de réduction de la production de l'Opep destiné à soutenir les cours.

L'annonce d'une hausse du nombre de forages aux Etats-Unis, qui laisse entrevoir une augmentation de la production américaine, pèse également sur la tendance.

Le baril de Brent cède 0,6% pour redescendre vers 70 dollars. Le baril de brut léger américain perd 0,8% à 65,35 dollars.

(Édité par Blandine Hénault)

par Patrick Vignal