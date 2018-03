(Actualisé avec réactions Macron et Moscovici, participation)

BERLIN, 4 mars (Reuters) - Les adhérents du Parti social-démocrate (SPD) ont approuvé à 66% l'accord de coalition avec le bloc conservateur d'Angela Merkel (CDU-CSU), ouvrant la voie à la formation d'un gouvernement en Allemagne, plus de cinq mois après les élections législatives.

Le taux de participation à cette consultation effectuée par voie postale a été de 78% des quelque 464.000 membres du SPD appelés à se prononcer sur l'accord du gouvernement conclu avec les conservateurs de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière et ses alliés bavarois de l'Union chrétienne-sociale (CSU).

Ce résultat va donc déboucher sur la formation d'une nouvelle "große Koalition" (grande coalition), formule déjà éprouvée en 2005-2009 puis 2013-2017, et devrait permettre à Angela Merkel d'entamer un quatrième mandat à la tête du gouvernement.

La chancelière allemande s'est réjouie de travailler à nouveau avec les sociaux-démocrates.

"Je félicite le SPD pour ce résultat clair et je me réjouis de continuer à travailler ensemble pour le bien du pays", écrit la CDU sur Twitter, citant Angela Merkel.

Olaf Scholz, le chef par intérim du SPD, a refusé de commenter les rumeurs l'envoyant au ministère des Finances mais il a souligné que le parti allait placer trois femmes et trois hommes au gouvernement fédéral.

"Nous avons maintenant une certitude : le SPD va rejoindre le prochain gouvernement allemand", a-t-il dit lors d'une conférence de presse au siège du SPD à Berlin.

Le SPD avait voulu à l'origine rester dans l'opposition à l'issue des élections fédérales du 24 septembre, lors desquelles il a enregistré son pire résultat électoral au niveau national depuis 1949.

Mais une première série de discussions entre Angela Merkel, le Parti libéral-démocrate (FDP) et les Verts ayant échoué en novembre, il avait fini par accepter de négocier avec les conservateurs.

MACRON, LE MAIRE ET MOSCOVICI SE RÉJOUISSENT

Pour Kevin Kühnert, chef de file des "Jusos", le mouvement jeunesse du SPD, qui a fait campagne contre l'accord de coalition, le résultat connu dimanche est une déception.

"Des critiques contre la grande coalition demeurent. Le SPD doit ressembler plus à ce qu'il était ces dernières semaines et moins à ce qu'il était ces dernières années", écrit-il sur Twitter.

La France a salué pour sa part l'approbation par les sociaux-démocrates allemands de l'accord de coalition et dit son intention de travailler rapidement avec la nouvelle équipe au pouvoir à Berlin à des initiatives européennes.

Emmanuel Macron a envoyé un message personnel à la chancelière Angela Merkel et à Olaf Scholz dès les résultats connus, et "leur parlera très vite", dit l'Elysée.

"Le Président de la République se réjouit du résultat du vote du SPD. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe", déclare-t-on de même source. "La France et l'Allemagne travailleront ensemble, dès les prochaines semaines, pour développer de nouvelles initiatives et faire avancer le projet européen."

Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, s'est lui aussi réjoui du résultat du scrutin.

"Échanges téléphoniques ce matin avec Olaf Scholz et Peter Altmaier pour donner un nouvel élan à la zone euro après le vote positif du SPD. Résolus à travailler étroitement ensemble !", dit-il sur Twitter.

Le commissaire européen aux Affaires économiques et financières, Pierre Moscovici, a félicité, pour sa part, le SPD pour son vote "responsable et décisif", ajoutant que l'Allemagne était prête désormais "pour une Europe plus forte". (Thomas Escritt et Michelle Martin, Arthur Connan pour le service français, édité par Gilles Trequesser)