Les agents généraux d'assurance se réinventent

Lors du Congrès national des agents généraux d'assurance, l'agéa, fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance, a présenté les principaux axes du "socle commun" de la profession qui a pour ambition de réinventer le modèle de l'agent général d'assurance. Les présidents des 13 syndicats présent lors du Congrès ont tous répondu présents pour la signature du "socle commun". Ce texte doit servir de base, à la fois pour les syndicats de société, dans leurs négociations à venir avec les mandantes, mais aussi pour les agents généraux, dans leur plan de développement.Le congrès a également été l'occasion d'aborder plusieurs sujets majeurs comme le caractère entrepreneurial de l'agent général, la promesse client renforcée, la relation rénovée avec les compagnies d'assurance, la multidistribution, la formation, les outils informatiques ou encore la transforma on numérique.Patrick Evrard, président d'agéa, a rappelé les atouts de cette profession qui constitue un mode de distribution moderne et performant " l'agent général incarne une promesse faite de proximité et de disponibilité, mais aussi de technicité, de conseil et d'accompagnement". Les réseaux d'agents généraux présentent beaucoup d'atouts pour les compagnies et pour le consommateur."Notre ambition est de renforcer notre visibilité, d'améliorer notre performance et de gagner de nouvelles parts de marché" a insisté le président d'agéa.Ce dernier précise : "Les syndicats d'agents généraux auront désormais pour mission de conduire avec leurs compagnies respectives, les chantiers nécessaires pour adapter leur situation, réseau par réseau, au socle commun.? La Fédération, pour sa part, va poursuivre ses travaux pour finaliser et mettre à disposition de ses adhérents les outils et les solutions innovantes présentées, lors de cette journée, pour accompagner les agents généraux dans le développement de leur activité. ""Nous avons un beau métier et je vous appelle à le faire fructifier " a conclu Patrick Evrard.