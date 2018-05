Les applications mènent la charge alors que la publicité mobile continue de se développer dans le monde entier

Le rapport QMI du T1 2018 de PubMatic met en évidence une hausse de 84 % en glissement annuel des volumes d'impressions monétisées des applications mobiles à l'échelle mondiale

REDWOOD CITY, Californie, le 22 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - PubMatic, la plateforme côté vente (Sell-side platform - SSP) axée sur les éditeurs dont l'objectif consiste à assurer aux médias un avenir numérique ouvert, a publié aujourd'hui les résultats de son premier indice mobile trimestriel (Quarterly Mobile Index - QMI) 2018, qui a examiné les tendances clés de la publicité mobile pour le premier trimestre (T1). Le rapport comprend des faits saillants concernant la croissance de la publicité liée aux applications mobiles, le développement du header bidding dans l'inventaire mobile et l'expansion de la monétisation à travers les canaux.

Il y a eu un changement important dans les possibilités de monétisation pour les développeurs d'applications mobiles, alors que le header bidding (« header bidding ») intégré à l'application est introduit sur le marché. Déjà présente dans l'inventaire Web mobile, comme indiqué dans les précédents rapports QMI, l'introduction du header bidding pour l'inventaire des applications a généré un potentiel de croissance important. Les volumes d'impressions d'applications globales monétisées par PubMatic ont augmenté de 84 % en glissement annuel au T1 2018, dépassant le taux de croissance de 28 % de l'inventaire Web mobile au cours de la même période. Les applications représentent désormais la majorité des impressions mobiles monétisées par PubMatic, avec une part de 59 %.

« Avec les avancées de la technologie de monétisation, telles que les intégrations de header bidding côté serveur, les développeurs d'applications peuvent désormais tester leurs configurations de partenaires pour trouver le rendement optimal », explique Nishant Khatri, Vice-président Gestion des produits, service de publicité chez PubMatic et membre du Conseil du Mobile Marketing Center of Excellence de l'IAB. « Nous sommes fiers d'être à la pointe de l'innovation programmatique, en prouvant non seulement des opportunités de monétisation accrues mais aussi une meilleure expérience utilisateur, en particulier pour les impressions diffusées sur les appareils portables ».

Les données QMI du T1 2018 de PubMatic mettent également en évidence une croissance notable de la publicité mobile via les PMP et l'échange ouvert. Les PMP et autres canaux directs programmatiques offrent des garanties contre la fraude et le risque de marque ainsi qu'un contrôle accru pour les éditeurs et les acheteurs. En conséquence, les volumes d'impressions mobiles PMP ont augmenté de 43 % en glissement annuel au T1 2018. Cette tendance à la qualité a également infiltré tout l'écosystème programmatique. En conséquence, les impressions mobiles monétisées via l'échange ouvert ont également connu une croissance, en hausse de 56 % en glissement annuel au T1 2018.

Autres faits saillants de l'indice mobile trimestriel (Quarterly Mobile Index) au T1 2018 :

Les volumes d'impressions de header bidding ont augmenté de 70 % en glissement annuel, le mobile étant responsable de la majorité de la croissance (110 % en glissement annuel).

La technologie, l'information ainsi que le divertissement et les loisirs ont été les principaux secteurs de la monétisation mobile à la fois sur les échanges ouverts et les marchés privés.

Les eCPM sur PMP mobiles moyens ont offert une prime de 170 % par rapport à ceux de l'échange ouvert au T1 2018.

La publicité vidéo mobile a continué d'augmenter, avec près de quatre impressions vidéo sur dix monétisées grâce à la technologie PubMatic diffusée sur les appareils portables au T1 2018.

Visiter le site Web de PubMatic pour consulter le rapport Quarterly Mobile Index du T1 2018.

MÉTHODOLOGIE du QMI

L'équipe rendement et analyse de données de PubMatic analyse mensuellement plus de dix billions d'offres de publicitaires, en utilisant les capacités d'analyse de premier ordre de la société. Le QMI du T1 2018 intègre les données d'impression, de recettes et d'eCPM de ces rapports, de manière à fournir une analyse de haut niveau des tendances clés du secteur de la publicité mobile. Les données proviennent du premier trimestre 2018 (du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018), ainsi que des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Les « impressions monétisées » ou « impressions payées » sont définies comme étant les impressions vendues à travers la plateforme PubMatic, tandis que l'« eCPM » désigne le coût effectif par millier d'impressions.

À propos de PubMatic

PubMatic est une plateforme axée sur les éditeurs et sur le côté vente, dont l'objectif est d'assurer aux médias un avenir numérique ouvert. Offrant aux éditeurs une technologie d'automatisation des revenus omnicanaux de pointe, ainsi que des outils programmatiques de niveau entreprise aux acheteurs de médias, l'approche axée sur les éditeurs, de PubMatic permet aux publicitaires d'accéder à un inventaire haut de gamme à l'échelle. Traitant plus de dix billions d'offres publicitaires chaque mois, PubMatic a créé une infrastructure mondiale pour favoriser la monétisation des éditeurs, et faire en sorte qu'ils aient le contrôle sur leur inventaire d'annonces. Depuis 2006, l'accent porté par PubMatic sur les données et l'innovation technologique a alimenté la croissance de l'industrie programmatique dans son ensemble. Le siège de PubMatic se situe à Redwood City, en Californie ; PubMatic dispose de 13 bureaux et 6 centres de données à travers le monde.

PubMatic est une marque déposée de PubMatic, Inc. Les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le présent communiqué de presse et le QMI peuvent contenir des inexactitudes, et le QMI se base sur des données opérationnelles qui n'ont pas été auditées ou examinées par une tierce partie. Ils peuvent contenir des énoncés prospectifs sur les futurs résultats et d'autres événements qui ne se sont pas encore produits. Compte tenu des risques et incertitudes futurs, les résultats réels pourraient sensiblement différer des attentes exprimées par PubMatic. PubMatic ne prévoit pas de mettre à jour les informations contenues dans le présent communiqué de presse ou le QMI si toute information ou déclaration contenue dans ceux-ci était, ou s'avérait ultérieurement inexacte.

