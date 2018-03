Les banques, victimes collatérales d'une potentielle guerre commerciale - Plus USA

Christine Lejoux,

Agefi-Dow Jones

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La thématique des risques de guerre commerciale entre les Etats-Unis et d'autres pays a pesé sur Wall Street tout au long du mois de mars. Y compris sur les valeurs bancaires, pourtant moins susceptibles que l'aéronautique et les technologies de l'information, par exemple, de souffrir directement d'une dégradation des relations commerciales entre Washington et ses partenaires.

Au cours de la semaine du 19 au 23 mars, qui a vu le président Donald Trump annoncer des taxes douanières sur les importations de produits chinois et Pékin répliquer en conséquence, l'indice KBW Nasdaq Bank a chuté de près de 8%. Un plongeon supérieur aux chutes de 6% environ accusées par les trois principaux indices de la Bourse de New York sur la même période.

Le secteur bancaire ne serait certes pas une victime directe d'une augmentation des droits de douane sur les importations chinoises de produits américains. Mais il souffrirait de dommages collatéraux au travers du ralentissement de l'économie qu'une guerre commerciale ne manquerait pas de provoquer.

Des répercussions sur le crédit et les marges d'intérêt

Un tel ralentissement nuirait à la confiance des entreprises américaines dans leurs perspectives d'activité et, par ricochet, sur leurs demandes de crédit. Et ce, alors que la croissance du crédit bancaire a enfin accéléré aux Etats-Unis en mars, avec une hausse de 2,5% sur un an glissant, sur fond de niveau de confiance record de la part des grandes entreprises.

Un tassement de la croissance américaine inciterait par ailleurs la Réserve fédérale (Fed) à se montrer moins offensive dans le resserrement de sa politique monétaire. Là encore, au moment même où la banque centrale américaine projette de relever ses taux directeurs à trois reprises au moins en 2019, au lieu des deux hausses jusqu'alors prévues. Les banques en seraient pour leurs frais, elles qui se plaignent depuis des années de la politique de taux ultra-bas de la Fed, qui lamine les marges nettes d'intérêt qu'elles tirent de la transformation de ressources à court terme en prêts à long terme.

Le secteur bancaire n'a plus qu'à espérer que le va-t-en guerre commercial du président Donald Trump relève essentiellement d'une stratégie de provocation destinée à lui procurer un levier dans le cadre des discussions commerciales avec la deuxième économie du monde, afin de respecter sa promesse de campagne relative à la réduction du déficit des Etats-Unis.

-Christine Lejoux, Agefi-Dow Jones ; 33 (0)1 41 27 48 14 ; clejoux@agefi.fr ed : ECH