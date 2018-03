Les chefs d'entreprise européens considèrent la rigidité des processus, les habitudes et la technologie obsolète comme les principaux obstacles à la réussite

La majorité d'entre eux considèrent les données comme l'élément clef permettant d'améliorer l'agilité

Une nouvelle étude commandée par Ricoh Europe révèle ce qui, selon les dirigeants d'entreprise européens, les empêche de parvenir à l'agilité organisationnelle.

Selon les 2 140 dirigeants d'entreprise interrogés, les principaux obstacles sont la règlementation (39 %), le manque d'investissement dans les nouvelles technologies (37 %) et une hiérarchie interne inexorablement rigide (35 %). Ces entraves vont à l'encontre de la nature fluide et souple d'un environnement de travail basé sur le numérique qui permet aux entreprises de rapidement tirer parti des changements sur le marché.

Dans le même temps, et de façon préoccupante, peu de dirigeants d'entreprise tentent de promouvoir un environnement de travail agile dans leur organisation. Seulement 33 % d'entre eux déclarent encourager activement une atmosphère de travail qui donne la priorité à une réaction rapide aux besoins du client.

Javier Diez-Aguirre, vice-président marketing d'entreprise, explique : « L'agilité est à la fois un état d'esprit et une capacité à réagir rapidement. Pour parvenir à une réelle agilité, les entreprises doivent se soumettre à un examen complet de l'ensemble de leur activité. Ceci leur permettra de réévaluer la façon dont les processus, la culture et la technologie profitent activement à l'organisation ».

Un grand nombre de dirigeants d'entreprise considère que l'aquisition et l'amélioration d'un flux de travail numérique sont des éléments essentiels au développement. Les priorités majeures les plus citées pour améliorer l'agilité sont l'analyse de données (50 %), les processus de management (41 %) et les processus financiers (39 %). Pour la majorité des dirigeants d'entreprise (60 %), le déploiement d'une technologie d'analyse de données pour identifier de nouvelles tendances et opportunités est également devenu la norme ; ceci souligne le fait qu'une utilisation plus intelligente des données est fondamentale à l'amélioration de l'agilité.

Diez-Aguirre ajoute : « Au vu du marché actuel, il est crucial d'utiliser la technologie pour tirer profit des nouvelles opportunités. Mais cela ne suffit pas. Les dirigeants doivent encourager une culture ouverte d'esprit dans laquelle les employés sont autorisés à prendre des risques mesurés. Des aptitudes de prise de décisions immédiate et d'exécution rapide sont également essentielles. Le point positif est que les chefs d'entreprise européens reconnaissent clairement qu'investir dans un environnement de travail habilité par le numérique constitue la base d'une agilité commerciale rentable ».

