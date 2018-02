Les chutes historiques du Dow Jones

New York (awp/afp) - L'indice vedette de Wall Street Dow Jones a connu lundi un nouveau "lundi noir", perdant près de 1.600 points en cours de séance, du jamais-vu.

Il a clôturé en baisse de 4,61%.

Voici les chutes les plus marquantes de cet indice, baromètre des marchés américains, créé le 26 mai 1896 et portant les noms de Charles Dow et Edward Jones, fondateurs du groupe de presse Dow Jones.

Ces baisses brutales sont exprimées en pourcentage pour mieux en refléter la portée sur la Bourse.

- 28 octobre 1929: Jeudi noir, l'indice chute de 13%.

- 19 octobre 1987: Lundi noir, l'indice perd 22,6%.

- 17 septembre 2001: pour sa réouverture après les attentats du 11 septembre, il perd 7,13%.

- 29 septembre 2008: subissant de plein fouet les conséquences de la crise des "subprimes" (prêts à haut risque), il chute de 6,98%.

- 8 août 2011: le Dow Jones perd 5,15% en réaction à la fois à l'aggravation de la crise de la dette en Europe et à la perte du triple A des Etats-Unis auprès de l'agence de notation Standard & Poor's.

- 24 juin 2016: le Dow Jones perd 3,39% au lendemain de la victoire par referendum des partisans de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit).

Le Dow Jones a perdu plus de 9% en 36 minutes le 6 mai 2010, du fait d'algorithmes, un épisode baptisé "Krach éclair".

Il a par ailleurs cédé 5,66% le 14 avril 2000 en réaction à l'éclatement de la bulle internet.

Le Dow Jones a connu une ascension météorite lors des douze mois ayant suivi l'élection de Donald Trump et atteint le 26 janvier un niveau historique.

afp/rp