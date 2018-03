Les djihadistes du GSIM revendiquent l'attaque de Ouagadougou

(Actualise avec revendication)

OUAGADOUGOU, 3 mars (Reuters) - Le groupe djihadiste malien GSIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans), qui est lié à Al Qaïda, a revendiqué l'attaque survenue vendredi à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

Le GSIM, ou JNIM selon son acronyme en langue arabe, est responsable d'autres attaques au Sahel ces dernières années, notamment au Mali, et est lié à l'enlèvement d'au moins six Occidentaux dans la région.

La revendication de la double attaque contre le siège de l'état-major des forces armées et l'ambassade de France à Ouagadougou, qui a fait 16 morts, dont huit assaillants, et 80 blessés, a été relayée par l'agence de presse mauritanienne Alakhbar, via laquelle le JNIM a déjà communiqué par le passé.

L'agence précise que l'attaque a été déclenchée en représailles contre la mort d'un des chefs du GSIM, Mohamed Hacen al Ancari, tué récemment par les forces françaises.

L'organisation avait le mois dernier revendiqué une attaque à l'engin explosif dans laquelle deux soldats français de l'opération Barkhane ont été tués dans l'est du Mali, où la France intervient militairement depuis janvier 2013.

L'opération armée de vendredi était la troisième attaque majeure lancée contre Ouagadougou depuis janvier 2016.

En août 2017, l'attaque contre un café-restaurant, qui avait fait au moins 18 morts, avait été imputée à des djihadistes. Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) avait revendiqué pour sa part l'attaque contre un autre restaurant et un hôtel de la ville qui avait coûté la vie à 30 personnes en janvier 2016.

VOITURE PIÉGÉE

Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a appelé samedi ses compatriotes à coopérer plus étroitement avec les forces de sécurité.

"En ces moments d'épreuves, je voudrais réaffirmer à l'Afrique et au monde entier ma foi inébranlable en la capacité du peuple burkinabé à préserver sa dignité et à opposer une résistance farouche à ses ennemis tant intérieurs qu'extérieurs", a-t-il dit dans un discours retransmis à la télévision.

"Je voudrais encourager la population à renforcer les collaborations avec nos forces de défense et de sécurité dans notre combat commun contre le terrorisme", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre, Paul Kaba Thieba, s'est pour sa part incliné "à la mémoire de nos soldats courageux qui sont tombés en défendant la liberté et la démocratie".

"Je veux dire aux terroristes que rien n'ébranlera le peuple burkinabé", a-t-il déclaré sur les lieux de la double attaque.

D'après les autorités, quatre assaillants ont été tués par les forces de sécurité au QG de l'état-major, où le commando a également fait exploser une voiture piégée. Quatre autres ont été abattus à l'ambassade de France.

Deux autres assaillants ont été capturés.

La sécurité a été renforcée samedi près des sites stratégiques de la capitale alors qu'une polémique enfle sur la réponse des autorités face à la menace présente depuis au moins deux ans.

"Si le quartier général de l'armée peut être totalement détruit, alors il y a un problème. Nous sommes véritablement révoltés par cette insécurité et nous devons pointer les responsabilités", a souligné le directeur du journal Le Quotidien, Souleymane Traoré. (Thiam Ndiaga et Nadoun Coulibaly, avec Kissima Diagana à Nouakchott, Henri-Pierre André et Gilles Trequesser pour le service français)