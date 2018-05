Les faîtières Swico et Simsa fusionnent

Zurich (awp) - Les faîtières Swico et Simsa ont décidé de se rapprocher pour ne plus former qu'une seule entité. Les deux principales fédérations de l'économie numérique veulent ainsi représenter plus efficacement les technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi que le secteur en ligne sur la scène politique.

La nouvelle organisation reprendra et poursuivra toutes les activités de Swico (organisation suisse des fournisseurs du secteur des TIC et d'autres secteurs connexes) et Simsa (Swiss Internet Association). Elle restera une association sur le plan juridique et s'appellera Swico. La ratification par les membres des deux associations - 100 pour Simsa, 500 pour Swica - est prévue le 18 juin dans le cadre d'assemblées générales extraordinaires et sera formellement concrétisée le 30 juin, indiquent mardi les deux partenaires dans un communiqué conjoint.

Avec ce rapprochement, Simsa et Swico espèrent avoir "une plus grande utilité pour les membres et une plus grande influence politique et économique", alors qu'"une présence uniforme et persuasive de l'économie en ligne et numérique ne cessait de gagner en importance". Les synergies en matière de coûts n'ont pas constitué le principal moteur de la fusion, les deux organisations étant "bien positionnées sur le plan financier", précisent-elles.

L'actuel président de Simsa et directeur général de Netcetera, Andrej Vckovski, ainsi qu'une autre personne du secteur des agences de publicité devraient rejoindre le nouveau comité de Swico.

