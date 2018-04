Les flux confirment les doutes face aux actifs risqués-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche transmise vendredi) PARIS, 23 avril (Reuters) - Les flux sur les fonds d'investissement collectifs soulignent l'indécision des investisseurs avec des flux comparables sur les actions et les obligations sur la semaine au 18 avril et des options "schizophréniques" privilégiant les supports les moins risqués sur l'obligataire et les moins défensifs sur les actions depuis le début de l'année, montre une étude publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les souscriptions nettes sur les fonds obligataires ont atteint 2,8 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros) sur la période et celles sur les fonds actions ont été pratiquement équivalentes à 3,3 milliards de dollars, selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Les fonds dédiés aux métaux précieux, principalement l'or, considéré comme l'actif refuge par excellence, ont toutefois continué de bénéficier de l'engouement des investisseurs avec des entrées nettes de 800 millions de dollars. Au sein des fonds actions, ceux dédiés aux valeurs américaines ont enregistré un retour en grâce avec 5,1 milliards de dollars d'entrées nettes tandis que ceux spécialisés sur les actions émergentes ont à nouveau profité de souscriptions élevées (+3,7 milliards de dollars). En revanche, les fonds en actions européennes ont subi des rachats à hauteur de 2,0 milliards de dollars, ce qui a fait basculer leurs flux nets depuis le début de l'année en territoire négatif. Les fonds en actions japonaises ont accusé des sorties records à 5 milliards de dollars après 19 semaines consécutives d'entrées nettes. Au sein des fonds obligataires, les fonds en obligations spéculatives ont enregistré leurs entrées hebdomadaires les plus élevées en plus d'un an à 2,3 milliards de dollars mais l'attrait des obligations gouvernementales ne se dément pas avec 1,5 milliard de dollars de souscriptions nettes. La schizophrénie des investisseurs marque aussi l'évolution des flux depuis le début de l'année avec des entrées nettes sur les obligations d'Etat et des sorties sur les obligations spéculatives, soit des arbitrages plutôt averses au risque, notent les analystes de BofA Merrill Lynch. A l'inverse les flux sur les fonds actions sont dans l'ensemble plus agressifs que défensifs avec des sorties nettes sur les traditionnelles valeurs de rendement - services au collectivité ou télécoms - et des entrées nettes sur des secteurs plus cycliques comme les financières ou les technologiques. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 19 2018 avril Actions +3,3 121,97 Obligataires +2,8 56,85 Monétaires -37,59 -33,54 Matières premières +0,27 4,44 POINT HEBDO - Les actifs à risque perdent un peu de leur saveur (Marc Joanny, édité par Patrick Vignal)