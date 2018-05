Bourse de Paris : Les fruits de la politique Macron invisibles pour 84% des Français

PARIS, 4 mai (Reuters) - Plus de huit Français sur dix (84%) ont le sentiment de ne pas bénéficier de la politique mise en oeuvre par Emmanuel Macron et Edouard Philippe, selon un sondage BVA pour la Tribune, RTL, la presse régionale et Orange publié vendredi.

Selon cette enquête en forme de bilan de la première année du quinquennat, 57% des Français se disent plutôt mécontents de ces douze mois.

S'ils saluent à 59% l'action d'Emmanuel Macron pour le rôle de la France dans le monde, celle en matière d'éducation, d'Europe, d'emploi, de pouvoir d'achat, de fiscalité ou d'immigration est jugée comme un échec par une majorité de sondés.

L'écrasante majorité des personnes interrogées dit ne pas bénéficier personnellement de cette politique mais 43% de ces dernières se disent prêtes à attendre de voir des résultats avant d'émettre un jugement.

Perçu comme le président des grandes villes (68%), des classes aisées (87%), peu réceptif à la situation des plus modestes (75%), Emmanuel Macron est jugé capable de redresser la situation de la France au cours de son mandat par 42% de sondés (55% n'y croient pas) et près de trois quarts d'entre eux estiment qu'il a des "convictions profondes".

BVA distingue en outre cinq grandes phases dans la popularité du chef de l'Etat au cours de cette première année: un très bref état de grâce suivi d'un effondrement à la rentrée 2017, d'une remontée à l'automne puis d'un nouveau décrochage à l'hiver sur fond de mesures impopulaires (CSG, limitation de la vitesse à 80 km/h) puis d'une stabilisation face au printemps social.

Le sondage a été réalisé les 18 et 19 avril auprès de 1.011 Français constituant un échantillon représentatif de la population âgée de 18 ans et plus. (Julie Carriat, édité par Jean-Baptiste Vey)