Les hedge funds ont bien résisté à la confusion récente des marchés, observe Lyxor

Dans un contexte de données économiques mitigées, la confusion s'est accentuée début avril, marquée par les nombreuses fluctuations du secteur technologique et l'annonce de menaces douanières détaillées par Washington et Pékin, indiquent les équipes de la plateforme de Managed Account de Lyxor dans leur publication hebdomadaire le Lyxor Weekly Brief. Les hedge funds, avec une performance quasi neutre, ont globalement bien résisté, tandis que les fonds CTA et FI Arbitrage ont accusé une sous-performance.Les marchés passent d'une situation optimale à une fin de cycle. Lyxor continue à privilégier les actions aux obligations mais les risques augmentent. A l'heure où la dynamique économique plafonne, la normalisation monétaire s'accélère et les craintes relatives au protectionnisme s'intensifient. Parallèlement, les réformes engagées en Europe et au Japon restent à confirmer et pourraient pâtir des développements politiques.Selon Lyxor, le prochain trimestre devrait offrir une contribution bêta plus cahoteuse et modeste. Les contraintes sur l'alpha se sont par ailleurs intensifiées. Un trimestre plus complexe à naviguer pour les hedge funds qui semblent, quoi qu'il en soit, plus attrayants que la plupart des autres approches multistratégies, estime la société de gestion.À l'heure actuelle, son positionnement sur les hedge funds s'articule autour de trois grands axes : renforcer l'allocation aux styles apportant de la diversification, continuer à privilégier les stratégies bottom-up aux stratégies top-down, en mettant l'accent sur les fonds " deep-value " et tactiques, et gérer l'exposition globale au bêta.Lyxor constate que la sensibilité des stratégies hedge funds aux actions a été stable ces dernières années. Les indices Merger Arbitrage, L/S Equity Neutral, FI Credit et les indices de hedge funds généralistes offrent une exposition directionnelle limitée.Le gérant observe par contraste que les corrélations entre stratégies hedge funds ont sensiblement augmenté ces dernières années. Elles suggèrent que les conditions macroéconomiques et de marché ont davantage d'impact qu'auparavant sur chacun des styles. À l'heure actuelle, les stratégies les plus diversifiantes au sein des allocations aux hedge funds sont les fonds CTA et L/S Equity.Lyxor a revu à la hausse son positionnement sur les fonds L/S Neutral et conserve la surpondération des fonds Merger Arbitrage. La sous-pondération des gérants CTA est maintenue. Il surpondère également les fonds Special Situations, à condition que le bêta soit réduit dans les autres composantes.