Les hypothèques en ligne séduisent de plus en plus le public suisse (bonus.ch)

Zurich (awp) - Les hypothèques en ligne ont la cote en Suisse, et la tendance devrait encore s'accentuer ces prochaines années. C'est ce qu'affirme une étude publiée mardi par le bonus.ch basé sur un échantillon de plus 1000 de demandes d'offre hypothécaire sur une période de douze mois. Depuis le lancement des offres hypothécaires sur le site du comparateur en ligne, le nombre de demandes a crû de plus d'un quart.

Plus du tiers des demandes sont effectuées au cours des trois premiers mois de l'année, la palme revenant au mois de février, qui totalise 13,2% du total, contre seulement 3,4% des consultations réalisées au mois de décembre.

Un peu moins du quart (23,1%) des demandes concernent un renouvellement ou un remplacement d'hypothèque. Quasiment une demande sur deux est effectuée dans les trois mois qui précèdent le besoin de financement et 23,0% dans un horizon de six mois.

Les durées standard - 5,10 et 15 ans - sont plébiscitées par les utilisateurs, la première place revenant aux emprunts à dix ans avec 41,3%. "En période de taux bas, on remarque une préférence évidente envers les taux fixes", notent les auteurs de l'étude, signalant que plus de la moitié des demandeurs ne souhaitent pas plusieurs variantes de taux pour leur hypothèque.

Pour plus de quatre demandeurs sur cinq, l'utilisation de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et privée (3e pilier) constitue une part importante du financement pour l'accès à la propriété.

