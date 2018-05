Europe : Les indices européens clôturent en hausse alors que l'euro recule

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en hausse vendredi, s'étant redressés dans l'après-midi après la parution des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, qui ont fait monter le dollar face à l'euro.

"Le rapport [sur l'emploi aux Etats-Unis] n'est pas mauvais, mais pas extraordinaire non plus ; il n'est que légèrement en deçà des attentes du marché. En conclusion, il ne va rien changer à l'intention de la Fed de relever ses taux pendant le restant de l'année, avec une première augmentation attendue en juin", déclare Fiona Cincotta, analyste à City Index, dans une note.

L'Euro Stoxx 600 a terminé vendredi en hausse de 0,6%, à 387,03 points. L'indice a gagné 0,6% sur l'ensemble de la semaine et progressé pour la sixième semaine consécutive, soit la plus longue période de hausse depuis mars 2015, d'après les données de FactSet. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a gagné 0,3%, à 5.516,05 points, tandis qu'à Francfort, le DAX 30 s'est adjugé 1%, à 12.819,60 points. Le FTSE 100 a de son côté progressé de 0,9%, à 7.567,14 points, porté notamment par les valeurs minières. L'indice britannique a aussi profité du repli de la livre sterling face au dollar vendredi.

A la Bourse de Madrid, l'IBEX 35 a clôturé en hausse de 0,7%, à 10.104,10 points. A Milan, le FTSE Mib a progressé de 1,1%, à 24.335,02 points.

Du côté des valeurs, Société Générale a chuté de 5,2%. Le groupe bancaire a annoncé vendredi un résultat net supérieur aux attentes, mais un repli de 13% des revenus de sa branche de banque d'investissement. BNP Paribas s'est replié de 1,2% après l'annonce d'une baisse de son résultat net trimestriel. Egalement dans le secteur bancaire, HSBC Holdings a perdu 1%. Le groupe a fait part d'une hausse de ses coûts d'exploitation au premier trimestre.

Le titre Air France-KLM a perdu 2,9%. Le groupe de transport aérien a abaissé ses prévisions pour 2018, après avoir vu sa perte nette s'accroître au premier trimestre, sous l'effet de la grève à Air France et et de charges de restructuration exceptionnelles au sein de KLM. Le groupe a annoncé vendredi, après la clôture, la démission de son PDG, Jean-Marc Janaillac, à la suite du rejet par les salariés d'Air France d'un accord salarial proposé parla direction. Toujours dans le secteur aérien, International Consolidated Airlines Group a bondi de 5,8%. La maison mère de British Airways et Vueling a publié un résultat opérationnel ajusté en progression de 75% au premier trimestre.

-Carla Mozee et Sara Sjolin, MarketWatch (Version française Lydie Boucher) ed: ECH

