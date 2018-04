Europe : Les indices européens en repli, pénalisés par la hausse des taux américains

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont perdu du terrain mercredi, pénalisés par le recul de Wall Street et par la hausse des taux de rendement obligataires aux Etats-Unis. Le taux de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans, qui a atteint mardi les 3% pour la première fois depuis quatre ans, a encore monté mercredi, jusqu'à 3,012%.

L'indice Euro Stoxx 600 a terminé mercredi en recul de 0,8%, à 380,17 points. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a clôturé en repli de 0,6%, à 5.413,30 points, tandis qu'à Francfort, le DAX 30 a abandonné 1%, à 12.422,30 points, connaissant sa plus forte baisse sur une séance depuis un mois. Le FTSE 100 a de son côté fléchi de 0,6%, à 7.379,32 points. L'indice phare de la Bourse de Londres avait terminé mardi à son plus haut niveau depuis 11 semaines. Il avait gagné du terrain pour la sixième séance consécutive, soit sa plus longue période de hausse depuis la mi-mai 2017.

A la Bourse de Madrid, l'IBEX 35 a perdu 0,3%, à 9.858 points. A Milan, le FTSE Mib a cédé 1%, à 23.801,20 points.

"Les marchés d'actions restent dans une passe difficile, avec un net repli à Londres et ailleurs en Europe, tandis que Wall Street reste orientée en baisse. Des signes de possible stabilisation ont été observés avant l'ouverture du marché américain, mais les actions ont vite recommencé à reculer", indique Chris Beauchamp, chef analyste à IG.

Du côté des valeurs, Kering s'est adjugé 4,6%. Le groupe de luxe a annoncé une croissance de 27% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, portée par la marque Gucci. Credit Suisse a gagné 3,6%, après la publication par le groupe bancaire d'un résultat net trimestriel supérieur aux attentes. Sky s'est adjugé 3,9%. Le câblo-opérateur américain Comcast a officialisé mercredi une offre d'achat de 22 milliards de livres sur le groupe de télévision, supérieure à la proposition de 21st Century Fox.

-Carla Mooze et Sara Sjolin, MarketWatch (Version française Lydie Boucher) ed: JEB

