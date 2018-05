Europe : Les indices européens finissent en hausse, l'Italie lestée par la politique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les principales Bourses européennes ont clôturé en hausse jeudi, soutenus par la hausse des marchés d'actions à New York dans les premières heures d'échanges, même si les investisseurs ont gardé un oeil prudent en direction du Moyen-Orient en raison d'un regain de tensions dans la région suite à l'annonce mardi du retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Les marchés d'actions italiens sont allés à contre-courant de la tendance européennes, plombés par les incertitudes politiques dans le pays.

L'Euro Stoxx 600 a terminé jeudi en baisse de 0,1%, à 391,97 points. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a gagné 0,2%, à 5.545,95 points. A Francfort, le DAX 30 a pris 0,6%, à 13.022,87 points. Le FTSE 100 a de son côté gagné 0,5%, à 7.700,97 points. L'indice britannique a profité de commentaires rassurants de la Banque d'Angleterre (BOE) sur les perspectives à court terme de l'économie britannique après le fort ralentissement de la croissance au premier trimestre. Le FTSE 100 a aussi tiré parti d'un accès de faiblesse de la livre sterling après l'abaissement des prévisions d'inflation et de croissance de la BOE pour le Royaume-Uni.

Du côté des actions, Next s'est adjugé 6%, à 5.568 pence après un début d'année robuste. Royal Bank of Scotland a pris 3,8%, à 286,50 pence. Le règlement pour 4,9 milliards de dollars du litige opposant RBS au département américain de la Justice ouvre la voie au versement de dividendes et à la cession par l'Etat britannique de sa participation majoritaire dans la banque, a estimé CMC Markets. L'opérateur de télécommunications BT a perdu 7,4%, à 221,05 pence, après l'annonce de nouvelles projections pour l'exercice 2018-2019 inférieures aux attentes.

A la Bourse de Madrid, l'IBEX 35 a clôturé en hausse de 0,3% jeudi, à 10.246,60 points. A Milan, le FTSE Mib a cédé 1%, à 24.033,90 points, lesté par les incertitudes politiques in Italie alors que le Mouvement Cinq Étoiles (populiste) et la Ligue (extrême droite) sont en tractations pour former le premier gouvernement antisystème du pays.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (1)41 27 47 90; adore@agefi.fr; ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire