Europe : Les indices européens terminent en hausse, tirés par le secteur pétrolier

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en hausse mercredi, soutenus par les valeurs énergétiques après la décision de Donald Trump de faire sortir les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015. Le président américain a annoncé le rétablissement par Washington de sanctions économiques contre Téhéran, ce qui pourrait pénaliser les exportations de pétrole de l'Iran et donc réduire l'offre mondiale de brut.

"Le moral des investisseurs n'a dans l'ensemble pas souffert [de l'annonce du président américain], ce qui peut s'expliquer par le fait que Donald Trump est disposé à engager des négociations si l'Iran accepte et/ou que l'Iran pourrait rester dans l'accord même sans les Etats-Unis", indique Charalambos Pissouris, analyste à JFD Brokers, dans une note.

L'Euro Stoxx 600 a terminé mercredi en hausse de 0,6%, à 392,44 points. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a gagné 0,2%, à 5.534,63 points. A Francfort, le DAX 30 a monté de 0,2% également, à 12.943,06 points. Le FTSE 100 a de son côté progressé de 1,3%, à 7.662,52 points, son plus haut niveau en clôture depuis le 29 janvier, d'après les données de FactSet. L'indice britannique a été porté par ses valeurs minières et pétrolières. BP s'est adjugé 3,9%, Royal Dutch Shell 3,4%, Anglo American 1,2% et BHP Billiton, 3,5%. Toujours au sein du FTSE 100, Vodafone a gagné 0,6%. L'opérateur télécoms britannique a annoncé mercredi avoir conclu un accord sur le rachat des activités de Liberty Global dans quatre pays européens. Burberry a de son côté chuté de 6,1% après la cession par Groupe Bruxelles Lambert de sa participation dans le groupe de luxe.

A la Bourse de Madrid, l'IBEX 35 a clôturé en hausse de 0,5% mercredi, à 10.221,20 points. A Milan, le FTSE Mib a progressé de 0,5% également, à 24.266,56 points.

-Carla Mozee et Sara Sjolin, MarketWatch (Version française Lydie Boucher) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire