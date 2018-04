Les investisseurs privilégient les ETF obligataires, observe DWS

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Depuis le début de l'année 2018, les investisseurs semblent avoir changé de stratégie. En janvier, une forte collecte s'observait sur les ETF actions du marché européen, mais cette tendance a pris fin vers la fin du trimestre. Ce phénomène est lié aux conséquences économiques incertaines des nouveaux tarifs douaniers évoqués aux Etats-Unis, en Chine et en Europe.Pour autant, DWS reste positif au sujet des marchés européens et notamment du marché actions allemand. Il faut en effet garder à l'esprit que les actions européennes conservent un retard à combler par rapport aux marchés américains, même si les performances ajustées des variations de change ont été identiques au cours des 18 derniers mois.Lors du premier trimestre 2018, les investisseurs de la zone euro ont également recherché des alternatives aux obligataires européennes, en se tournant notamment vers des obligations en dollars. Les obligations corporate, high yield et émergentes libellées en dollars ont ainsi été très recherchées. Les flux de collecte sur ces actifs pourraient être les premiers signes d'une rotation au sein du segment obligataire. Reste à savoir s'il s'agit d'une tendance durable à long terme.Par ailleurs, DWS reste confiant face à l'augmentation de la volatilité des marchés actions et aux réallocations qui s'observent entre classes d'actifs. Les marchés sortent d'une période de stabilité inhabituellement longue, caractérisée par des taux d'intérêt nuls, une croissance modérée et des valorisations non-excessives.Désormais indique le gérant, nous observons une hausse des taux (surtout pour les actifs libellés en dollar), une accélération économique due à la politique fiscale américaine et des valorisations plus élevées, notamment au sein du secteur technologique.Il est donc tout à fait normal que certains investisseurs se repositionnent, entraînant des flux de collecte et de décollecte, sans que le marché soit réellement nerveux. Lorsque les marchés sont volatils, les investisseurs ont toutefois tendance à utiliser davantage d'ETF pour bénéficier d'une meilleure liquidité et pour se positionner tactiquement.Au cours des dernières semaines, de plus en plus d'investisseurs, y compris des investisseurs obligataires traditionnels, ont donc davantage utilisé d'ETF obligataires dans leur allocation d'actifs.