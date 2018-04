Les lauréats des Stevie® Awards 2018 de l'Asie-Pacifique annoncés

Les lauréats en matière d'innovation dans les affaires seront récompensés à Hong Kong le 1er juin

FAIRFAX (Virginie), le 24 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Les lauréats du cinquième prix annuel Stevie® Asie-Pacifique, le seul programme de récompenses reconnaissant l'innovation dans les affaires dans toute la région Asie-Pacifique, ont été annoncés aujourd'hui. La liste des lauréats des prix Stevie Gold (or), Silver (argent) et Bronze (bronze) est disponible sur http://Asia.StevieAwards.com.

Les prix Stevie Awards sont considérés comme les récompenses professionnelles les plus prestigieuses au monde, qui récompensent les réalisations professionnelles des 16 dernières années dans des programmes tels que « The International Business Awards® » et « The American Business Awards® ».

Les « Asia-Pacific Stevie Awards » 2018 ont récompensé des organisations dans 14 pays : Australie, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Taiwan, Thaïlande, États-Unis et Vietnam. Plus de 800 nominations concernant des réalisations innovantes dans 22 pays de la région Asie-Pacifique ont été examinées par les membres du jury cette année.

Le premier lauréat de cette année, avec 14 Stevie Awards Or, 30 Argent et 12 Bronze, est Telkom Indonesia. Telkom Indonesia est en tête de la compétition pour la quatrième année consécutive. Juste derrière, PT PETROKIMIA GRESIK (Indonésie) décroche trois Stevie Or, 17 Argent et 17 bronze.

Parmi les lauréats qui ont reçu plus de deux Gold Stevie Awards citons le Département du Procureur général australien et Icon Agency, Freelancer.com, Manage Damage, The Female Social Network, HGC Global Communications Limited, Hong Kong Tourism Board, Strategic Public Relations Group Limited, HP Inc., Customer Support APJ, PT Bank Ganesha Tbk., eDENT, Gyeonggido Job Foundation, Korea Electric Power Corporation, KT, Seocho-Gu, MERALCO, Shopping Center Management Corporation et DHL Express Vietnam.

Les lauréats Stevie recevront leurs prix lors d'un banquet de gala qui se tiendra à l'hôtel Mira de Hong Kong le vendredi 1er juin. Plus de 100 cadres à l'échelle mondiale ont participé au processus de sélection.

À propos des Stevie® Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans sept programmes : les prix Stevie Awards de l'Asie-Pacifique, les Stevie Awards allemands, les Business Awards américains, les International Business Awards, les Stevie Awards pour les femmes d'affaires, les Stevie Awards pour les grands employeurs et les Stevie Awards pour les ventes et le service à la clientèle. Les concours Stevie Awards reçoivent chaque année plus de 10 000 candidatures provenant d'entreprises établies dans plus de 60 pays. En savoir plus sur les Stevie Awards en consultant http://www.StevieAwards.com.

Parmi les sponsors et partenaires des Prix Stevie Asie-Pacifique 2018 figurent PR Newswire Asia et BRComm.

