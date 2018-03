Les loyers stagnent en février (indice Homegate)

Zurich (awp) - Les loyers proposés en Suisse ont stagné en février sur un mois. Sur l'année, la tendance est cependant à la baisse, avec un repli de 0,18%, a annoncé vendredi le portail immobilier Homegate.ch. Des différences marquées sont toutefois à noter selon les régions.

Les cantons de Genève et Vaud ont vu les loyers progresser, de 0,16% sur un mois, tout comme ceux du Tessin (+0,19%), de Lucerne (+0,09%) et d'Argovie (+0,18%). A l'inverse, ils ont reculé dans le canton de Berne (-0,36%), des deux Bâle (-0,18%) et de Saint-Gall (-0,18%).

En comparaison annuelle, les loyers ont reculé dans l'ensemble des cantons, à l'exception de Zurich (stable), de Soleure et d'Argovie (chacun +0,09%) ainsi que de Genève et Vaud, qui enregistrent la plus solide progression (+2,88%).

ol/lk