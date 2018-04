Les marchés émergents résistent à la volatilité boursière, observe BNY Mellon IM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le vieil adage boursier selon lequel le reste du monde attrape un rhume quand les États-Unis éternuent est familier aux investisseurs, indique Naomi Waistell, gérante de portefeuille Actions Émergentes chez Newton (BNY Mellon IM). Le mouvement de vente observé sur les marchés début février n'a fait que confirmer sa pertinence. Les marchés actions européens, japonais et émergents ont tous suivi le S&P500 à la baisse alors qu'une croissance des salaires plus forte qu'anticipée aux Etats-Unis alimentait les craintes de voir l'inflation repartir à la hausse.D'après l'analyse de BNY Mellon IM, l'un des aspects les plus remarquables de cette chute des marchés n'était pas le retour de la volatilité après une longue absence, mais la résistance des marchés émergents, dont les performances sont restées stables.La chute de 10,2% entre leur point haut en janvier et leur point bas en février, traduit précisément la même évolution que le S&P500, le Nikkei225, le FTSE100 et l'Euronext 100. Lors des mouvements de ventes précédents, les marchés émergents étaient souvent parmi les pays les plus fortement touchés par ces accès de volatilité, mais cette fois-ci, les choses se sont déroulées autrement. Pourquoi ?D'une part, on a vu des changements positifs à travers les marchés émergents depuis l'épisode du "taper tantrum" (mouvement brutal de remontée des rendements obligataires) de 2013. Cela favorise le renforcement de certaines économies émergentes contre d'éventuels chocs externes et des conditions financières défavorables.Pour ce faire, les pays émergents n'ont eu que peu de recours à des mesures visant à ancrer leurs devises au dollar américain : la réduction de la dette extérieure, la baisse de l'inflation, la réduction des déficits courants et les ajustements monétaires ont également joué un rôle important. Parmi ces mesures, la réduction de l'ancrage au dollar américain est la plus importante.