Les marchés européens affectés par le recul des valeurs technologiques

LONDRES (Agefi-Dow-Jones)--Les marchés européens ont clôturé en baisse mardi, plombés comme Wall Street la veille par les craintes de guerre commerciale et par le recul des valeurs technologiques. Le Stoxx Europe 600 a cédé 0,5% à 369,07 points. L'indice allemand DAX 30 a reculé de 0,8%, à 12.002,45 points, le FTSE 100 britannique de 0,4% à 7.030,46 points, et le CAC 40 s'est replié de 0,3% à 5.152,12 points. Parmi les valeurs technologiques, les fabricants de puces STMicroelectronics et Infineon ont chuté de 3,1% et 2,1%, respectivement, tandis que le spécialiste français du paiement Ingenico a abandonné 3,1%. Dans les autres secteurs, Fiat Chrysler a bondi de 7,3% après avoir annoncé une hausse de 14% de ses ventes en mars aux Etats-Unis. Sky Group a pris 2,1% alors que l'américain 21st Century Fox a revu son offre sur le groupe de médias britannique afin de faciliter le feu vert des autorités britanniques de la concurrence.

-Carla Mozee, MarketWatch (Version française François Schott) ed: LBO

