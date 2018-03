Les marchés européens démarrent la semaine du bon pied

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les principales places européennes ont poursuivi leur progression lundi, à l'exception de la Bourse de Londres qui a mis fin à une série de cinq séances de hausse consécutives en raison d'un repli des valeurs minières. Le Stoxx Europe 600 a terminé en hausse de 0,3% à 379,2 points tandis que le FTSE a cédé 0,1% à 7214,76 points. Le DAX 30 s'est adjugé 0,6% à 12.418,39 points. Le CAC 40 et le FTSE MIB ont pris respectivement 0,04% et 0,1%. L'indice allemand a notamment été tiré par l'accord entre les groupes énergétiques RWE et E.ON, dont les titres ont bondi de 8,9% et 11,8%, respectivement. A Londres, l'équipementier aéronautique GKN a cédé 2,5% après avoir rejeté une nouvelle offre de Melrose Industries. (fschott@agefi.fr) ed : TVA