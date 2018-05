Europe : Les marchés européens marquent une pause, scrutent la politique italienne

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés européens ont terminé en légère baisse lundi alors que les investisseurs s'interrogeaient sur les conséquences du rapprochement entre les mouvements populistes M5S et la Ligue qui peinent cependant à former un gouvernement en Italie. Après avoir enregistré sa plus longue série de hausses hebdomadaires depuis 2015, le Stoxx Europe 600 a cédé 0,05%, à 392,19 points. Le DAX 30 a reculé de 0,2%, à 12.977,71, ainsi que le FTSE, à 7.710,98 points. Le CAC 40 a terminé quasiment inchangé à 5.540,68 points. L'euro s'est apprécié à 1.1975 dollars contre 1,1942 dollars vendredi soir. Le programme de gouvernement qui sera dévoilé dans les prochains jours par le M5S et la Ligue "inclut la renégociation de certains accords avec l'Union européenne, avec plus de fermeté, cependant une sortie de l'Union européenne ne semble pas être sur la table, ce qui explique en partie l'absence de réaction de l'euro", a commenté Jasper Lawler, en charge de la recherche au London Capital Group. Du côté des principales variations de ce lundi, le spécialiste de la location de bureau IWG a bondi de 23% après avoir reçu plusieurs propositions de rachat de fonds d'investissement. Le portugais Energias de Portugal (EDP) a pris 9,3% après une offre du chinois Three Gorges de 9,07 milliards d'euros. Airbus a lâché 2,4% après avoir annoncé que son directeur financier, Harald Willhelm, quitterait le groupe l'année prochaine. La banque néerlandaise ABM Amro a chuté de 6% après avoir publié un bénéfice plombé par les dépréciations au premier trimestre.

-Sara Sjolin, MarketWatch (Version française et contribution François Schott) ed: ECH

Agefi-Dow Jones, The Financial newswire