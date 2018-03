Les marchés européens ont rebondi mardi, tirés par les fusions-acquisitions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les Bourses européennes ont rebondi mardi après une série de quatre baisses consécutives, les craintes de guerre commerciale s'estompant alors que les discussions se poursuivent entre responsables américains et chinois. Le léger repli de l'euro et plusieurs opérations de fusion-acquisition ont également soutenu la tendance. L'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 a progressé de 1,2%, à 367,57 points. Parmi les principaux indices nationaux, le FTSE 100 a pris 1,6% à 6.999,88 points. Le DAX 30 s'est adjugé 1,6% à 11.970,83 points et le CAC 40, 1% à 5.115,74 points. Le laboratoire britannique GlaxoSmithKline a racheté la part du suisse Novartis dans leur coentreprise de santé grand public pour 13 milliards de dollars. Le titre GSK s'est apprécié de 4,9% tandis que Novartis s'est adjugé 2,1%. Le néerlandais Akzo Nobel distribuera à ses actionnaires la majeure partie du produit de cession de son activités de chimie de spécialité au fonds d'investissement américain Carlyle, soit 7,5 milliards d'euros. Le titre a pris 3,5%. (fschott@agefi.fr) ed: LBO